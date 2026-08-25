El Municipal Liberia volvió a jugar: vea los futbolistas que usó y lo que pasó en el Estadio Edgardo Baltodano

El Municipal Liberia derrotó a Upala en el arranque del torneo en Linafa.

El Municipal Liberia empieza de nuevo, desde abajo, luego de que fue expulsado de la Primera División y que tampoco se le permitió ingresar a la Liga de Ascenso.

Al quedarse sin licencia para competir en el fútbol profesional por presuntas irregularidades legales, el conjunto pampero le otorgó la libertad a sus jugadores y al cuerpo técnico.

Hoy, los coyotes del Municipal Liberia participan en el Torneo de Apertura 2026 del campeonato de Segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

Liberia jugó contra Upala y consiguió la victoria, por 1-0 con gol de David Vargas y con Wálter Chévez como director técnico, en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

¿Quiénes actuaron? Según informó el equipo a través de su cuenta de Facebook, la alineación titular estuvo conformada por Aldo Moore, Allan Morún, Carlos Vindas, Daniel Vargas, Dilan Rodríguez, James San Lee, José Julián Naranjo, José Pablo Alguera, Kendall Cordero, Luis Emilio Quesada y Dylan Madriz.

El Municipal Liberia cuenta con un equipo muy joven. (Facebook Municipal Liberia/Facebook Municipal Liberia)

En la suplencia se encontraban Jean Carlo Aguirre, Elías Monzón, Erick Víctor, Jordan Zúñiga, José Mariano Salazar, Juan Carlos Hernández, Keylor Briceño y Ángel Arce.

Se trata de un Municipal Liberia plagado de jóvenes, que empieza en la Segunda B de Linafa con la aspiración de seguir el camino, con la ambición dee llegar a la Liga de Ascenso y luego volver a la Primera División.

“En las buenas, en las difíciles y ahora, en este nuevo comienzo… seguimos juntos. ¡Gracias afición liberiana por ser incondicionales!”, escribió el Municipal Liberia en su Facebook, mostrando fotografías de una buena cantidad de aficionados que acompañaron al equipo en este nuevo comienzo.

Estos son parte de los aficionados que presenciaron el primer partido del Municipal Liberia en Linafa. (Facebook Municipal Liberia/Facebook Municipal Liberia)

Además, en otro posteo, el club indica que les tocó volver a empezar, regresar al punto de partida y construir nuevamente el camino.

“Pero hay algo que permanece intacto: nuestra identidad. El Municipal Liberia es un sentimiento que se lleva en el corazón, se hereda y pasa de generación en generación. Hoy comenzamos de cero, sí… pero con nuestra historia, nuestra gente y nuestros colores más vivos que nunca”, apuntó el equipo.