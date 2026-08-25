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El Municipal Liberia volvió a jugar: vea los futbolistas que usó y lo que pasó en el Estadio Edgardo Baltodano

El Municipal Liberia consiguió su primera victoria en su reaparición en el fútbol federado

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Por Fanny Tayver Marín
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El Municipal Liberia derrotó a Upala en el arranque del torneo en Linafa.
El Municipal Liberia derrotó a Upala en el arranque del torneo en Linafa. (Facebook Municipal Liberia/Facebook Municipal Liberia)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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