Puro Deporte

Municipal Liberia regresa al fútbol federado

El Municipal Liberia buscará talentos de la región para afrontar el campeonato que ya dio inicio.

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
El exjugador Wálter Chévez será el nuevo entrenador del Municipal Liberia en el campeonato de Linafa.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Municipal LiberiaWálter ChávezLinafa
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.