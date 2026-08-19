Municipal Liberia regresa al fútbol federado

El exjugador Wálter Chévez será el nuevo entrenador del Municipal Liberia en el campeonato de Linafa.

El Municipal Liberia volverá al fútbol federado, luego de que la Federación Costarricense de Fútbol no le otorgara la licencia para competir en la Primera División durante la actual temporada.

Los Coyotes participarán en el Torneo de Apertura 2026 del campeonato de Segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

El conjunto pampero formará parte del Grupo A junto al Deportivo Upala, ADR Cóbano, Cruceños FC, Riograndeña FC y CCDR Carrillo, según informó el club mediante un comunicado de prensa.

Los liberianos tomarán el lugar dejado por Municipal Puntarenas, club que se retiró del torneo de Segunda B por motivos económicos después de disputar dos jornadas.

La institución indicó, mediante un comunicado de prensa, que competirá bajo el nombre de Asociación Deportiva Municipal Liberia, entidad que ya cuenta con 49 años de historia. Además, utilizará los tradicionales colores aurinegros y tendrá como sede el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

También se informó que Walter Chévez será el director técnico del equipo aurinegro. El entrenador y sus jugadores iniciarán esta misma tarde los entrenamientos de cara a su debut ante el Deportivo Upala, programado para este próximo fin de semana en Liberia.

Chévez tendrá como asistente técnico a Berny Solórzano, mientras que Erick Sánchez cumplirá el rol de preparador de porteros.

La nómina del equipo en la categoría de bronce estará conformada por jóvenes talentos de la “Ciudad Blanca”.

El presidente del Municipal Liberia, Mario Mora Cubero, agradeció a la dirigencia de Linafa por brindarles la oportunidad de competir en el campeonato y lamentó, una vez más, la decisión de la Primera División y la Liga de Ascenso de no darles la oportunidad de competir.

“El Municipal Liberia no se muere. Nuestro principal activo son las ligas menores. La idea es volver desde los inicios. Estamos con toda la intención de ser competitivos, con el apoyo de la Municipalidad, del pueblo de Liberia y del Comité de Deportes. Esperamos ser competitivos y que pronto el equipo pueda estar donde merece: en la Primera División”, dijo Mora.

Los liberianos debutarán en Linafa este domingo, a las 11 a. m., frente al Municipal Upala, en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

El Municipal Liberia perdió su licencia de equipo profesional por presuntas irregularidades legales y administrativas. Esto ocurrió luego de la detención de su entonces presidente, Wilder Eusse, en junio pasado.