El Municipal Liberia tiene una salida más

Liberia se encuentra en plena época de cambios en su institución.

La mayoría de clubes se encuentran en plena reconstrucción de sus equipos, con salidas, llegadas y renovaciones de contrato. El Municipal Liberia es uno de esos, porque ya se han dado varios movimientos y este sábado anunció una salida más en su institución.

“El Municipal Liberia informa a su afición, medios y público en general que el señor Jesús Mejía no continuará en el cargo de gerente general para la próxima temporada”, apuntó el cuadro pampero en un comunicado oficial.

“Agradecemos profundamente su compromiso, profesionalismo y dedicación durante el tiempo que formó parte de nuestra institución, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del club dentro y fuera de la cancha”, se lee en el pronunciamiento.

Liberia también indicó que reconoce y valora el trabajo realizado; así como el esfuerzo brindado en cada etapa de su gestión.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales. ¡Gracias por todo, Jesús!”, señaló el club en su pronunciamiento.

Tras la eliminación de Liberia en semifinales, empezaron los cambios. Antes de la salida del gerente general, el equipo le dio las gracias a los futbolistas Joaquín Alonso Hernández (fichó con Cartaginés) y Daniel Chacón (regresa a Alajuelense).

Además, se marcharon Waylon Francis (se enfila a fichar con Herediano), Lorenzo Orellano, Fernando Lesme (es ficha de Herediano), Yoserth Hernández (se convierte en legionario al marcharse al Inter FA de El Salvador) y Daniel Villegas.

Otro caso es el de Shawn Johnson, porque en el Team aseguraron que culminó su periodo a préstamo con los liberianos y que debe regresar a las filas florenses.

El presidente de Liberia, Wílder Eusse, confirmó la llegada del nicaragüense Justing Cano en sustitución de Fernando Lesme.

Además, José Saturnino Cardozo se queda en el banquillo. El técnico paraguayo firmó una renovación de contrato por un año. Lo mismo pasó con el preparador de porteros Erick Sánchez, el preparador físico Gabriel Patat y el asistente técnico Fabrizio Ronchetti.