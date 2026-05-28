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El Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo anuncia la salida de cuatro jugadores y ya suman ocho bajas en total

El Municipal Liberia suma once movimientos tras la conclusón del Torneo Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Liberia anunció la salida de cuatro figuras más
El Municipal Liberia anunció la salida de los jugadoes Jefferson Sánchez, Kevin Cabezas, Francisco Rodríguez y el mexicano Jesús Henestrosa. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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