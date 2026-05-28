El Municipal Liberia de José Saturnino Cardozo anuncia la salida de cuatro jugadores y ya suman ocho bajas en total

El Municipal Liberia anunció la salida de los jugadoes Jefferson Sánchez, Kevin Cabezas, Francisco Rodríguez y el mexicano Jesús Henestrosa.

El Municipal Liberia hizo una limpia en su planilla de cara al Torneo Clausura 2026 y ya suma ocho bajas tras la finalización del campeonato.

Este jueves, los liberianos, mediante un comunicado de prensa, dieron a conocer las salidas de los volantes Jefferson Sánchez y Kevin Cabezas, así como de los delanteros Francisco Rodríguez y el mexicano Jesús Henestrosa.

Ellos se unen a John Paul Ruiz, quien regresa a Alajuelense; Yeison Molina, quien también fue negociado al equipo manudo; y Abner Hudson, por quien se llegó a un acuerdo con Herediano.

Además, el ariete mexicano Joaquín Alonso Rodríguez se marchó al Cartaginés, luego de no llegar a un acuerdo económico con los pamperos.

Por otra parte, los guanacastecos anunciaron la llegada del mediocampista John Jairo Ruiz, el arquero Rodiney Leal y el delantero Elián Morales, todos procedentes de Guadalupe FC.