El mundialista Vozinha debuta con Colo Colo en el fútbol de Chile

Aunque tuvo poca actividad, Vozinha mostró sus condiciones un par de jugadas en su debut con la camisa de Colo Colo ante Unión Española por la Copa de Chile.

Santiago, Chile. Tres semanas después de su llegada a Colo Colo, Vozinha, guardameta de la selección de Cabo Verde y protagonista del Mundial 2026, hizo este miércoles su estreno con la camiseta del Cacique en la Copa Chile.

A sus 40 años, Vozinha causó un impacto inmediato en Chile. Miles de aficionados acudieron a recibirlo en su presentación en el Estadio Monumental de Santiago a comienzos de agosto.

Colo Colo, líder del fútbol chileno y el club más popular y ganador del país, le dio la titularidad a Vozinha en el partido frente a la Unión Española por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, una competición en la que el Cacique también ocupa el primer lugar.

Fue un plácido 3-0 para el Cacique, con un Vozinha que apenas tuvo que aparecer con un par de atajadas a lo largo del encuentro.

“Muy feliz por mi primer juego. Es una sensación muy buena, muy gratificante después de mucho tiempo sin jugar”, dijo a la prensa Vozinha, que no jugaba desde el Mundial, a inicios de julio.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tuvo una extraordinaria presentación mundialista en la fase de grupos contra selecciones campeonas del mundo como España y Uruguay.

En los dieciseisavos de final se enfrentó a la Argentina de Messi y protagonizó una actuación sobresaliente, con intervenciones decisivas que mantuvieron con vida a Cabo Verde hasta el final, aunque la selección africana terminó cayendo por un agónico 3-2 en la prórroga.