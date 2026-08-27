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El mundialista Vozinha debuta con Colo Colo en el fútbol de Chile

Vozinha, sensación del Mundial 2026 con Cabo Verde, se incorporó al Colo Colo de Chile en medio de una gran expectativa

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Por AFP

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Aunque tuvo poca actividad, Vozinha mostró sus condiciones un par de jugadas en su debut con la camisa de Colo Colo ante Unión Española por la Copa de Chile.
Aunque tuvo poca actividad, Vozinha mostró sus condiciones un par de jugadas en su debut con la camisa de Colo Colo ante Unión Española por la Copa de Chile. (JAVIER TORRES/AFP)







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