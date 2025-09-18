El mensaje de Juan Carlos Rojas que encendió a la afición de Saprissa tras el empate con Herediano

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, lo volvió a hacer: usó sus redes sociales para escribir un mensaje y la reacción de algunos aficionados fue inmediata.

Rojas escribió luego del empate de su equipo 3-3 en su visita contra Herediano. Esta vez no habló de fútbol ni del partido, pero su publicación provocó que algunos le dejaran varias respuestas.

El jerarca morado posteó la famosa cita de Theodore Roosevelt, político y expresidente de Estados Unidos, sobre esforzarse valientemente y atreverse en gran medida.

“No es el crítico quien cuenta: no es quien señala cómo tropieza el hombre fuerte o dónde el autor de las hazañas podría haberlo hecho mejor. El mérito pertenece al hombre que está en la arena, cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre; que se esfuerza valientemente, que yerra y se queda corto una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error ni deficiencia; sino que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, que se entrega a una causa digna; quien, en el mejor de los casos, conoce, al final, el triunfo del gran logro, y quien, en el peor, si fracasa, al menos fracasa con gran osadía, para que su lugar nunca esté entre esas almas frías y tímidas que no conocieron ni la victoria ni la derrota”, posteó Juan Carlos Rojas en su cuenta de X.

Se trata de la cita de Roosevelt durante el discurso que pronunció en la Sorbona, en París, en 1910. La Sorbona fue la universidad más famosa de la Europa medieval.

“O sea, lo que está haciendo Erick Lonis, el crédito pertenece a él; es el que da la cara, quien dice cómo están las cosas, el que habla con la prensa mientras usted sigue escondido en su oficina en Lindora”, le contestó un usuario de X identificado como Óscar Segura.

Felipe respondió a Rojas: “Uyyy… mejor borre, con esa publicación le está dando la razón al aficionado… Ya es hora de que baje el orgullo y dé un paso al costado”.

Fabián EV también le respondió al presidente morado y le escribió: “Sería bueno que usted lo tome en cuenta para usted, presi, y deje de estar hablando del tetracampeonato que ya pasó. Reconozca que estamos en crisis y busque la manera de salir adelante”.

SapriFlakes le contestó al jerarca saprissista: “Presi, como morado que lo respeta por el gran ser humano que imagino es, le digo: lo está haciendo muy, muy mal… La afición no está enojada, ni dolida; estamos indiferentes, y eso es millones de veces peor”.