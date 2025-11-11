El mensaje de Francisco Calvo que repiten todos los seleccionados en la concentración

La Selección de Costa Rica no tiene otro camino que ganar los partidos contra Haití y Honduras para acceder de forma directa al Mundial de Norteamérica 2026.

Es el sueño de todos los aficionados, que el 18 de este mes, al concluir el encuentro contra Honduras en el INS Estadio de La Sabana, los seleccionados hayan amarrado el boleto.

Ese sentir de todos es el mismo de los jugadores de la Tricolor, quienes entre ellos hablan de dos victorias, se motivan y, una y otra vez, dicen que deben conseguirlo.

Así lo expresó Francisco Calvo, quien afirmó que poseen claro lo que está en juego.

“Los 26 estamos totalmente conscientes de lo que nos jugamos. Tenemos un país atrás que está atento y con muchas ganas, igual que nosotros, de ir a un Mundial; es muy bonito y claro que estamos muy motivados y con ganas de salir a la cancha a hacer las cosas de la mejor manera”, afirmó Francisco Calvo.

Calvo añadió que aguardan que llegue el jueves y sean las 10 p.m. en Curazao (8 p.m. en Costa Rica) para saltar al terreno de juego y pelear hasta lo último por los tres puntos.

“Estamos a puertas de dos partidos difíciles, pero es lo más bonito que hay y queremos que llegue la hora para jugar”, señaló Francisco.

Francisco Calvo piensa en dos finales

El defensa de la Tricolor también dejó claro que deben estar muy concentrados y no cometer errores como en encuentros anteriores.

“Hemos regalado momentos, como el 2-0 que tuvimos acá contra Haití, que tal vez no lo pudimos controlar, se nos salió un poco de las manos y al final rescatamos el empate. Eso debemos mejorarlo y sigo creyendo que el penal contra Nicaragua no fue falta dentro del área, pero no quiero vivir del pasado, tenemos que pensar en los dos partidos que vienen. En este momento no podemos regalar nada porque son dos finales y son juegos de demasiados detalles”, aseguró Francisco.

Calvo comentó que están con ganas de jugar y no sienten presión.

“La presión es algo muy bonito, pero no la tenemos, presión es para alguien que se levanta y no tiene que comer. Nosotros somos privilegiados al representar al país”, dijo Calvo.

Francisco Calvo dijo que en la Selección de Costa Rica están muy unidos y conscientes de lo que está en juego contra Haití y Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Francisco es uno de los futbolistas más experimentados del equipo, pero no es el único; en el grupo también están Keylor Navas y recientemente se incorporaron Kendall Waston, Celso Borges y Joel Campbell, por lo que el zaguero aplaude que los hayan tomado en cuenta.

“Que Kendall esté, vuelva Joel y esté Celso, por supuesto que aportan porque son emblemas del fútbol nacional y nos han dado muchísimas alegrías. Obviamente, van a aportar al grupo, que hay mucho joven. Me tocó ser en algún instante de los más grandes por edad, pero también estuvimos bien, como en Copa América”, aseguró Calvo, quien añadió que contar con los hombres de trayectoria es bueno.

“Tenerlos es útil y bueno para el grupo, pueden aportar esa experiencia que solo los partidos y entrenamientos te pueden dar”, comentó Francisco.

La Selección de Costa Rica juega el jueves de visita a las 8 p.m. contra Haití en Curazao y vuelve a escena el martes de la siguiente semana como local en el INS Estadio frente a Honduras. La escuadra nacional está obligada a ganar los dos encuentros para pasar de manera directa al Mundial.