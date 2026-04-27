Puro Deporte

El mejor equipo de Centroamérica quedó fuera de semifinales y no defenderá su título

El club mejor posicionado de la región sufrió una eliminación en el torneo local, un resultado que contrasta con su dominio reciente

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Ranking regional destaca a clubes ticos, pero Alajuelense no logró sostener su rendimiento y quedó fuera del torneo nacional. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCAlajuelenseConcacaf
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.