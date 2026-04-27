El mejor equipo de Centroamérica quedó fuera de semifinales y no defenderá su título

Ranking regional destaca a clubes ticos, pero Alajuelense no logró sostener su rendimiento y quedó fuera del torneo nacional.

La semana anterior, la Concacaf divulgó la actualización de su ranking de clubes, donde ubicó a Liga Deportiva Alajuelense como el mejor equipo de Costa Rica y Centroamérica. Sin embargo, ese respaldo y los números no le alcanzaron para clasificar a la siguiente fase del Torneo de Clausura 2026.

El liderazgo regional manudo contrastó con su presente deportivo. El club pasó de un semestre en el que ganó todo lo que disputó a quedar eliminado de la competencia nacional, sin alcanzar las instancias decisivas.

La Liga quedó fuera tras perder su último partido 2-1 ante Liberia, resultado que confirmó su salida de la lucha por el título nacional. Cerraron en el cuarto puesto con 26 puntos en 18 partidos.

Mientras tanto, las semifinales quedaron definidas con Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés.

Por el otro lado, los clubes costarricenses se mantuvieron dentro de los primeros 100 del Ranking de Clubes de Concacaf (CCR), según la actualización divulgada tras los cuartos de final de la Copa de Campeones 2026. El listado, con corte al 20 de abril, ubicó a Liga Deportiva Alajuelense como el equipo nacional mejor posicionado, en el puesto 37 de la región.

El informe reflejó el rendimiento en competencias oficiales como torneos locales, regionales y la Copa de Campeones. En ese contexto, Herediano (44) y Deportivo Saprissa (47) completaron el grupo de los tres clubes costarricenses mejor ubicados en la clasificación.