El Liberia de José Saturnino Cardozo se agranda: sólido y con hambre de más

José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, dejó en evidencia su satisfacción luego de la victoria 2-1 del cuadro guanacasteco ante Alajuelense, triunfo que consolidó el gran momento liberiano de cara a las semifinales del Clausura 2026.

El cuadro pampero se las verá contra Saprissa en la serie de la siguiente ronda.

“Teníamos que ganar para cerrar el torneo regular siendo muy sólidos en casa, aprovechando siempre la localía y el apoyo de la afición, que está muy metida con el equipo. No era nada fácil, porque el rival tenía que venir con todo; lo que representa la Liga todos lo entendemos”, reflexionó.

Cardozo explicó cuál fue la clave del triunfo contra los erizos:

“Sabíamos que teníamos que estar ordenados los primeros minutos y eso nos dio tranquilidad. Aunque no fue nuestro mejor partido en cuanto a posesión de pelota, el equipo estuvo muy ordenado. Lo que hicimos en la segunda vuelta fue fantástico y ahora nos enfocamos en la liguilla, que va a ser muy importante”, describió.

Liberia cerró la fase regular con 33 puntos y estuvo cerca de ser segundo de la clasificación, ya que, cuando Saprissa iba igualando con Puntarenas, ellos estaban como escoltas del Herediano.

“El equipo está bien, sólido, comprometido con el proyecto, con Liberia y con la institución. En lo mental, los jugadores están bien; hay mucho diálogo, porque nos estamos jugando muchas cosas. Tenemos que dar un paso más de lo que hicimos en el torneo pasado y el objetivo está claro”, profundizó.

En el Apertura 2025, el cuadro de Liberia consiguió llegar a semifinales, pero no pudo acceder a la final.

Cardozo expresó que hizo un llamado de atención a sus pupilos, porque siempre fue consciente de que en el once podía darse cierta relajación al contar ya con el boleto desde la penúltima fecha.

“Sabía que iba a pasar eso, porque somos seres humanos y nos relajamos un poco sabiendo que estábamos clasificados, pero habíamos hablado en la charla de que esto tenía que terminar a favor de Liberia para que pudiéramos cerrar bien el campeonato”, finalizó.

Liberia jugará la ida de la semifinal ante Saprissa el próximo domingo a las 4 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano.

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