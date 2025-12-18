El lamento de Alexis Gamboa tras el partido de ida entre Saprissa y Alajuelense

Alajuelense logró un valioso empate que lo tiene a un paso de conquistar su corona número 31.

El defensor de Alajuelense, Alexis Gamboa, aseguró que las sensaciones del plantel rojinegro son muy buenas, tras empatar 2-2 en el estadio Ricardo Saprissa, aunque dejó escapar un lamento al considerar que podían salir con algo más.

Los rojinegros lograron darle vuelta al marcador con tantos de Kenyel Michel y Alejandro Bran; sin embargo, los morados reaccionaron y alcanzaron la paridad con anotación de Fidel Escobar.

“Le doy gracias a Dios por el buen trabajo de todo el equipo. Queríamos la victoria y estuvimos al frente en el marcador, pero no logramos sostenerlo. Ahora esperamos cerrar bien en casa y darle una alegría a nuestros aficionados, que tanto la están esperando”, comentó Gamboa al final del compromiso.

Alexis reiteró que, pese a haber tenido la ventaja, no lograron mantenerla, por lo que confían en cerrar de buena forma el próximo sábado a las 7 p. m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

“Esperamos cerrar bien en casa, porque no aprovechamos la ventaja. El equipo tiene mucha confianza y estamos haciendo las cosas bien. El empate no es un mal resultado. Agradezco a Dios por el resultado”, enfatizó Gamboa.

El recio defensor comentó además que, en lo personal, viene realizando un buen campeonato y espera cerrarlo dándole el título a los rojinegros.

“Me parece que el equipo tiene mucha confianza. Salimos con mucha motivación y esperamos hacer un buen partido en nuestra casa, seguir por el mismo camino y alcanzar nuestros objetivos, que es la meta que todos los aficionados manudos desean esta temporada”, manifestó Gamboa.