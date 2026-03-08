El juvenil de Saprissa que casi no jugó en Primera se va al extranjero

Un nuevo futbolista de Saprissa se convierte en legionario, pues el Red Bull New York II anunció este sábado que fichó al extremo Akheem Wilson.

El jugador de 19 años llega al club neoyorquino en condición de préstamo por un año y jugará en la MLS NEXT Pro, que es una especie de laboratorio de talento.

Según indicó el equipo estadounidense en un comunicado oficial, la transacción queda únicamente supeditada a la aprobación de su visa y trámites migratorios.

El director técnico del Red Bull II, Dominik Wohlert, no escatimó en elogios al referirse a la nueva incorporación del equipo. Según el estratega, la llegada de Akheem Wilson Wilson responde a una búsqueda específica de perfiles explosivos para su sistema de juego.

“Akheem es un joven atacante prometedor, con un regate dinámico y gran capacidad atlética. Estamos entusiasmados de que se una a nuestra delantera y contribuya a nuestro ataque”, comentó Dominik Wohlert.

Akheem Wilson es uno de esos futbolistas que a la afición de Saprissa le hubiese agradado ver más en el primer equipo. (Facebook Memes del Futbol/Facebook Memes del Futbol)

En Primera División solo ha jugado 22 minutos con Saprissa distribuidos en dos juegos. Su debut fue contra el Municipal Liberia el 18 de agosto de 2025 y en la jornada siguiente participó ante Sporting. Todo lo demás ha sido en la cantera.

También tiene procesos en selecciones menores. En 2023 marcó cuatro goles con la Selección Sub-17 de Costa Rica y se estrenó con la Sub-20 en un amistoso contra Estados Unidos el 15 de noviembre de 2025.

Incluso, en otro país le siguen la pista a Akheem Wilson, quien es sobrino del futbolista Kareen McLean.

El papá de Akheem, Robert Wilson, tiene raíces nicaragüenses y desde ese país han seguido de cerca su evolución con el interés de vincularlo a su Selección Nacional en el futuro, aprovechando la doble nacionalidad.

Detrás de esta nueva experiencia que vivirá Akheem Wilson se esconde una historia de perseverancia que comenzó en las costas de Limón.

En la escuela de fútbol de Limón FC destacaba, al punto que a los seis años ya entrenaba con la categoría U-10 y a los siete jugaba partidos oficiales con categorías superiores en días consecutivos.

Tracy McLean, la madre del jugador, había dicho a La Nación que aquello “era una verdadera locura”, porque aquel niño jugaba como si nada frente a rivales mayores que él.

El salto definitivo en su formación se dio en 2019, cuando tras un breve paso por un proyecto del FC Barcelona en Costa Rica, los visores del Deportivo Saprissa quedaron impactados por su potencia y velocidad en un torneo de academias.

Akheem y sus padres hicieron el esfuerzo de trasladarse constantemente de Limón a los entrenamientos. Ahora el viaje tiene a Estados Unidos como destino.

Su llegada a Nueva York representa una oportunidad de oro para el futbolista de Limón, quien es descrito por su entorno como una persona tímida fuera del campo, pero que se transforma en cancha.

Este préstamo por un año resulta una buena oportunidad para él, pensando en que la MLS NEXT Pro puede ser un trampolín. Y para Saprissa también resulta una opción interesante, porque es un paso firme para exportarlo en definitiva.

Antes de esto, la “S” anunció en diciembre que transfirió de manera definitiva la ficha de Warren Madrigal al Nashville de la Major League Soccer (MLS); mientras que en enero concretó la venta de Kenay Myrie al Copenhague de Dinamarca.

