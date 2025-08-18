Al fin debutó Akheem Wilson con Saprissa: ¿y el otro Myrie es hermano de Kenay?

Tienen 18 años, son delanteros, con perfil derecho y provenientes de Limón. Con cara de niños, pero con deseos enormes de trascender y forjarse un nombre en el Deportivo Saprissa.

A uno de ellos, la afición morada tiene rato de pedirlo, y Paulo César Wanchope, técnico saprissista, los complació contra Liberia.

El otro quizá no estaba en el radar de muchos, hasta que se dio a conocer su nombre, pero sobre todo su apellido, y la pregunta fue: ¿es hermano de Kenay Myrie?

Johnny Myrie fue convocado para el compromiso contra los liberianos y estuvo en banca, a la espera de la opción que le podría llegar en cualquier instante.

LEA MÁS: Gustavo Herrera no brilla en Saprissa y Rolando Fonseca revela la razón

Akheem Wilson es el otro joven que los seguidores morados querían ver, y Wanchope le dio 10 minutos más el tiempo de reposición que otorgó Jonathan Leitón, árbitro del compromiso.

Pero en realidad Johnny Myrie no es hermano de Kenay, lateral derecho morado y de la Selección Nacional.

“No, no es hermano de Kenay. Johnny es hijo de un tío mío, es mi primo y primo segundo de Kenay”, dijo Roy Myrie, exjugador y padre de Kenay.

Roy agregó que, con 16 años, Johnny debutó en la Liga de Ascenso con Limón Black Star.

Saprissa ya está en Panamá

“Estuvo una o dos temporadas con este club y fue uno de los chamacos más jóvenes en debutar en segunda”, señaló Roy.

Myrie quedó a la espera, mientras Akheem Wilson ingresó al minuto 81 en lugar de Gerson Torres y marcó su debut en Primera División con Saprissa.

Wilson, quien portó la camiseta número 46 en su espalda, estuvo presente en la última parte del encuentro como recambio ofensivo. Akheem ingresó a la cancha para posicionarse como extremo derecho en un partido lleno de lucha y con una fuerte temperatura.

Akheem Wilson es uno de los talentos del Deportivo Saprissa y debutó contra Liberia. (Facebook Memes del Futbol/Facebook Memes del Futbol)

Wilson trató de aportar, pero fue poco lo que en ese periodo de tiempo pudo hacer a la ofensiva. No exhibió el uno contra uno ni la picardía que ha mostrado en los equipos de liga menor de la institución morada.

Wilson también fue tomado en cuenta por el cuerpo técnico en el grupo que viajó a Panamá para el partido del miércoles próximo en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Otros de los jóvenes que viajaron son Dax Palmer y Marcos Escoe, el más reciente fichaje de los tibaseños.

Johnny Myrie, quien es primo de Kenay Myrie, fue tomado en cuenta en el primer equipo de Saprissa. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Saprissa, que salió este lunes en la tarde del país, enfrenta el miércoles al CAI a las 6 p. m.

Johnny Myrie no fue incluido en la lista de los 23 futbolistas que partieron al vecino país, tampoco el capitán Mariano Torres, quien fue titular contra Liberia pero dejó el partido al finalizar el primer tiempo porque se dobló uno de los tobillos.

Incluso, al final del compromiso, Paulo Wanchope dijo que estaba con hielo y que debían esperar cómo evolucionaba.

Saprissa tiene seis puntos en dos partidos en la Copa Centroamericana y está encaminado para alcanzar la clasificación.

Los morados llegaron a Panamá este lunes a las 5 p. m. y el martes Wanchope y un jugador atenderán a los medios de comunicación en la habitual conferencia de prensa que organiza la Concacaf antes de los partidos de la Copa. El equipo también hará un entrenamiento en suelo canalero el martes.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.