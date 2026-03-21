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El indignante silencio de Liga Deportiva Alajuelense ante la indisciplina

Artículo de opinión: Liga Deportiva Alajuelense optó por guardar silencio mientras todo el país contemplaba un nuevo escándalo de indisciplina de sus jugadores

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Por Gustavo Jiménez
Ambiente en el CAR, llegada de jugadores y expectativa por posible llegada de Alejandro Bran
Este es el Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense, en Turrúcares, donde entrenan sus diferentes equipos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Gustavo Jiménez

Gustavo Jiménez

Editor de Puro Deporte. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica (Maestría de la UNED), con 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Redactor del año de La Nación 2009 y múltiples coberturas de Campeonatos Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos y WikiLeaks Costa Rica.

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