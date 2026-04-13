Puro Deporte

El hijo de Juan Carlos Rojas se luce con medalla en Centroamericanos de Ciclismo

El ciclista fue llamado por primera vez a la Selección Nacional y logró su primera medalla en los Centroamericanos de Ciclismo

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Por Juan Diego Villarreal
Campeonato Centroamericano de Ciclismo, prueba de ruta para las ciclistas juvenil masculino
Jean Carlos Rojas Carazo (Izq.), hijo del ciclista Juan Carlos Rojas, durante la subida a Tilarán, en la prueba de ruta juvenil del Campeonato Centroamericano de Ciclismo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Campeonato Centroamericano de rutaJean Carlos Rojas VillegasJuan Carlos Rojas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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