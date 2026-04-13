El hijo de Juan Carlos Rojas se luce con medalla en Centroamericanos de Ciclismo

Jean Carlos Rojas Carazo (Izq.), hijo del ciclista Juan Carlos Rojas, durante la subida a Tilarán, en la prueba de ruta juvenil del Campeonato Centroamericano de Ciclismo.

Apenas tiene 16 años, pero el pedalista Jean Carlo Rojas Carazo ya se codea con corredores de las categorías élite y Sub-23. Además, le dio una medalla a Costa Rica en el Campeonato Centroamericano de ruta, que se realizó la semana pasada en Guanacaste.

Jean Carlo, quien se dejó la presea de bronce en la categoría juvenil, es hijo del excampeón de la Vuelta a Costa Rica, Juan Carlos Rojas Villegas, quien en cinco ocasiones ganó el giro a la tica.

Rojas, en enero pasado, cumplió una suspensión de ocho años por dopaje y a sus 44 años volvió a competir. Juan Carlos se ilusiona con correr, junto a su hijo, una Vuelta a Costa Rica más.

El joven, oriundo de Zarcero, al igual que su padre, es un pedalista muy fuerte en la montaña y demostró sus cualidades en el campeonato de la región, tras ser convocado a la Tricolor por la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Juan Carlos Rojas, en una entrevista anterior en la página Mundo del Ciclismo, Roy Ávalos destacó las cualidades de su hijo y aseguró que sale a entrenar con él. Asimismo, trata de guiarlo en las competencias donde han corrido juntos, sobre todo el año pasado, en pruebas no avaladas en San Carlos, por la Fecoci.

El ganador del Campeonato Centroamericano en la categoría juvenil fue el panameño Dier Ríos, con un tiempo de 3 horas, 40 minutos y 3 segundos (3:40:03), seguido por Mathias Aguilar, a 1:40, y Jean Carlo Rojas, a 1:41.

“Uno siempre quiere ganar, pero al menos colaboramos con la Selección ganando un tercer lugar. Aquí compitió lo mejor de Centroamérica, por lo que no es fácil ganar una medalla; hay muchos corredores buenos, pero gracias a Dios se nos dio”, explicó Rojas al departamento de prensa de la Fecoci.

Jean Carlo, quien también participó en los Juegos Nacionales de Limón 2026, aseguró que su padre siempre lo aconseja sobre cómo correr en el pelotón y “leer las carreras”, para estar bien posicionado en las fugas.

“Llegamos con un buen ritmo. La etapa nos beneficiaba un poco porque era en subida. Al principio era plana y sabíamos que los panameños iban a intentar las fugas; así fue y se nos complicó un poco, pero al final logramos ganar una medalla”, añadió Rojas.