Costa Rica se queda a las puertas de su quinta presea de oro en el Centroamericano de Ciclismo

Los costarricenses Mathías Aguilar (90), Jean Carlos Rojas Carazo (94) y Cristian Montero (93), ingresan a la meta en Tilarán, ganando las preseas de plata y bronce y el cuarto lugar respectivamente, en la prueba jiuvenil de fondo del Campeonato Centroamericano.

En una jornada en la que las promesas del pedalismo de la región demostraron su potencial, la delegación de Costa Rica se quedó a las puertas de la quinta medalla de oro en el Campeonato Centroamericano de Ciclismo que se realiza en Guanacaste.

Tras disputarse la segunda fecha del certamen regional, las delegaciones de Panamá y Guatemala acortaron distancias al imponerse en las categorías júnior y juvenil, tanto en la rama femenina como en la masculina.

Mientras tanto, Costa Rica sumó dos preseas de plata y una de bronce y continúa liderando el campeonato regional.

A primera hora se corrió la prueba de ruta femenina de 72 kilómetros, entre el Parque de Liberia, Cañas y la iglesia de Tilarán, en un trazado complicado, con mucho viento y altas temperaturas, donde las pedalistas se esforzaron por alcanzar la victoria.

La costarricense Fátima Elizondo, ganadora de la medalla de oro en la contrarreloj del Campeonato Centroamericano, fue una de las corredoras más combativas e incluso protagonizó una fuga, aunque no pudo ante el dominio guatemalteco.

La generaleña Fátima Elizondo ganó este viernes la presea de plata en el Centroamericano de ruta, en la prueba de fondo, tras ganar el oro en la contrarreloj el jueves. (Rafael Pacheco Granados/Campeonato Centroamericano de Ciclismo, prueba de ruta para las ciclistas juvenil femenino)

Al final, la medalla de oro fue para la chapina Ana Sofía Robles, con un tiempo de 2 horas y 50 minutos, seguida por la tica Elizondo, a 13 segundos, y la también guatemalteca Marcela Rodas, a 29 segundos.

Medallero del Centroamericano

País Oro Plata Bronce Costa Rica 4 4 3 Panamá 2 1 1 Guatemala 1 2 3 Honduras 0 0 0 El Salvador 0 0 0 Nicaragua 0 0 0 Belice 0 0 0

“Es algo de mucho valor y estoy muy contenta. No puedo estar más agradecida con todas las personas que me han apoyado y por darme esa oportunidad, creo que la pude aprovechar. Di todo lo que tenía; fue una competencia muy dura, pero me siento muy motivada por los resultados”, dijo Elizondo en un video enviado por la Fecoci.

Mientras tanto, en la categoría juvenil, la historia se volvió a repetir, pero esta vez fue Panamá el que se dejó el primer lugar, tras un recorrido de 124 kilómetros entre el Parque de Cañas, Liberia, regreso a Cañas y con final en Tilarán.

La presea dorada fue para el canalero Dier Ríos, con un tiempo de 3 horas, 40 minutos y 03 segundos (3:40:03), seguido por los costarricenses Mathías Aguilar, con 3:41:43, y Jean Carlos Rojas, con 3:41:44, quienes se quedaron con la plata y el bronce.

La prueba de ruta juvenil femenina del Campeonato Centromaericano de Ciclismo, tuvo una distancia de 72 kilómetros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Sin duda, la medalla de plata significa mucho sacrificio. Me ha costado encontrar mi forma física, pero creo que voy por buen camino. Panamá nos sorprendió con la fuga en la salida, por lo que trabajamos en equipo para ganar una medalla para Costa Rica”, declaró Aguilar.

Este sábado 11 de abril se disputará la tercera jornada del Campeonato Centroamericano de Ciclismo, con las pruebas de élite femenina y sub-23 masculina. Ambas pruebas serán de 120 kilómetros, entre el Parque de Liberia, paso por Cañas y la iglesia de Tilarán.

Categoría Juvenil femenino

Ciclista País Tiempo Sofía Robles Guatemala 2:50:00 Fátima Elizondo Costa Rica 3:41:43 Marcela Rodas Guatemala 2:50:29

Categoría Juvenil masculino