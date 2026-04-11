Puro Deporte

Costa Rica se queda a las puertas de su quinta presea de oro en el Centroamericano de Ciclismo

Las pruebas de fondo de la categoría juvenil masculino y femenino se disputaron este viernes en el Centroamericano de Ciclismo

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Por Juan Diego Villarreal
Campeonato Centroamericano de Ciclismo, prueba de ruta para las ciclistas juvenil masculino
Los costarricenses Mathías Aguilar (90), Jean Carlos Rojas Carazo (94) y Cristian Montero (93), ingresan a la meta en Tilarán, ganando las preseas de plata y bronce y el cuarto lugar respectivamente, en la prueba jiuvenil de fondo del Campeonato Centroamericano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Campeonato Centroamericano de Ciclismo de rutaGuanacaste, Costa RicaPruebas masculina y femenina juvenil
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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