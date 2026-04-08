Costa Rica buscará los títulos centroamericanos de ciclismo de ruta con 40 pedalistas

El costarricense Jason Huertas, se coronó campeón panamericano de ciclismo de ruta el pasado 22 de marzo, en Montería, Colombia.

Con el objetivo de confirmar el buen momento del ciclismo de ruta de Costa Rica, nuestro país será el escenario del Campeonato Centroamericano, que se realizará a partir de este jueves 9 de abril y hasta el domingo 12, en la provincia de Guanacaste.

En total, nuestro país estará representado por 40 pedalistas, de los cuales 25 son hombres y 15 mujeres. Destaca el actual campeón panamericano Jason Huertas, quien el mes pasado ganó la medalla de oro en Montería, Colombia.

Asimismo, sobresale el bicampeón de la Vuelta a Costa Rica 2024-2025, el palmareño Luis Daniel Oses, así como en femenino el regreso de Milagro Mena al combinado patrio tras superar una lesión.

Al evento regional se harán presentes delegaciones de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, cuyos representantes lucharán por las preseas en las categorías juvenil, sub-23 y élite, tanto masculino como femenino.

La primera jornada, este jueves 9 de abril, será una contrarreloj entre la Hacienda El Pelón de la Altura y el Parque de La Cruz, en ese cantón de Guanacaste. Los varones, en las modalidades sub-23 y élite, deberán completar 31 kilómetros, mientras que las mujeres recorrerán 24 kilómetros. La salida será a las 9 a. m.

Para el viernes, se tiene prevista la prueba juvenil de fondo, la cual constará de una distancia de 120 kilómetros entre el Parque de Cañas, Liberia y el Parque de Tilarán.

El sábado se correrá la prueba de ruta élite femenina de 120 kilómetros y la sub-23 masculina, con un recorrido de 167 kilómetros entre el Parque de Liberia y la iglesia de Tilarán.

Por su parte, la prueba masculina élite será el domingo 12 de abril, con una travesía de 167 kilómetros entre el Parque de Cañas, Liberia, Tilarán y regreso a Cañas.

Además de Oses y Huertas, la formación tica la completan Daniel Bonilla, Gabriel Rojas, Joseph Ramírez, Donovan Ramírez, Sebastián Calderón y Kevin Rivera, con Gabriel Pacheco como suplente.

En la sub-23 competirán los ticos Alejandro Granados, Pablo Sancho, Kendall Fernández, Daniel Gómez, Jexon Ledezma, Jonathan Aguilar y Sebastián Meneses. Mientras que en juvenil lo harán Matthias Aguilar, Jean Carlos Rojas Lizano, Matías Calzada, Cristian Montero, Jean Carlos Rojas Carazo (hijo de Juan Carlos Rojas Villegas), Jefferson Mora, Juan Carlos Muñoz, Santiago Herrera y Adriano Víquez.

En damas, en la modalidad élite competirán Gloriana Quesada, Dixiana Quesada, Melisa Ávila, Yailin Gómez, Alondra Granados, Amanda Alvarado, Tiffany Alvarado y Milagro Mena, quien regresa a la Selección Nacional tras una lesión que le impidió correr el Panamericano de Colombia.

Por su parte, en la modalidad juvenil tomarán la salida Francell Martínez, Fátima Elizondo, Jimena Alvarado, Brenda Barquero, Camila Quesada, Mariana Segura y Victoria Moya.