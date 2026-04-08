Puro Deporte

Costa Rica buscará los títulos centroamericanos de ciclismo de ruta con 40 pedalistas

El Campeonato Centroamericano de Ciclismo de ruta se realizará en Guanacaste, del 9 al 12 de abril

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Por Juan Diego Villarreal
Jason Huertas Campeón Panamericano de Ciclismo de ruta en Montería Colombia en 2026 22 de marzo del 2026 Cortesía: José Steller: Puerto Rico Cycling
El costarricense Jason Huertas, se coronó campeón panamericano de ciclismo de ruta el pasado 22 de marzo, en Montería, Colombia. (La Nación/Cortesía: José Steller: Puerto Rico Cycling)







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Campeonato Centroamericano de RutaJason HuertasLuis Daniel OsesMilagro Mena
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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