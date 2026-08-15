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El héroe del Mundial Ferran Torres acude al llamado de Luis Enrique

Los goles de Ferran Torres, gran protagonista de la final del Mundial con España, se van al PSG de Luis Enrique

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Por AFP
El delantero español Ferran Torres fue invitado a hacer el primer lanzamiento en el partido de Grandes Ligas entre los Yanquis de Nueva York y los Cardenales de San Luis, en el Yankee Stadium el pasado 4 de agosto.
El delantero español Ferran Torres fue invitado a hacer el primer lanzamiento en el partido de Grandes Ligas entre los Yanquis de Nueva York y los Cardenales de San Luis, en el Yankee Stadium el pasado 4 de agosto. (SARAH STIER/Getty Images via AFP)







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