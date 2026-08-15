El héroe del Mundial Ferran Torres acude al llamado de Luis Enrique

El delantero español Ferran Torres fue invitado a hacer el primer lanzamiento en el partido de Grandes Ligas entre los Yanquis de Nueva York y los Cardenales de San Luis, en el Yankee Stadium el pasado 4 de agosto.

París, Francia. El delantero español Ferran Torres, héroe de la final del Mundial 2026 contra Argentina al marcar el único gol del partido en la prórroga, se comprometió este sábado con el París SG procedente del FC Barcelona por cinco temporadas, por lo que se reencontrará con su antiguo seleccionador Luis Enrique.

El versátil delantero de 26 años, formado en el Valencia y que pasó por el Manchester City antes de llegar al Barça en 2021, se une al PSG en un traspaso por una cantidad estimada en 50 millones de euros (57,8 millones de dólares), según la prensa española y francesa.

“Ferran es un jugador de nivel internacional, al que conocemos muy bien y creo que encaja perfectamente con lo que queremos: un jugador que puede jugar en cualquier posición del ataque”, comentó su nuevo técnico Luis Enrique en rueda de prensa este sábado. “Tenemos jugadores que se marchan y es importante encontrar este tipo de jugador”.

El miércoles el PSG inició su temporada con un primer trofeo, la Supercopa de Europa, y podría levantar otro, el Trofeo de Campeones -Supercopa de Francia- el domingo ante el Lens, donde podría tener sus primeros minutos Ferran, que ya participó este sábado en su primer entrenamiento.

Con contrato hasta junio de 2027 con el Barça, el delantero se había mostrado ambiguo sobre su futuro en recientes entrevistas realizadas durante una gira promocional en Estados Unidos: “Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo espero tomar la decisión correcta”.

Cuando le preguntaron si tenía un destino “soñado” en mente, Torres respondió que sí, pero sin desvelarlo: “solo quiero ser feliz”.

El ‘Tiburón’, formado en el Valencia, ha marcado 40 goles en 94 partidos en todas las competiciones en las dos últimas temporadas.

El 19 de julio Ferran Torres se convirtió en el héroe del segundo título mundial de España, al marcar en la prórroga el único gol de la final contra Argentina, disputada en Nueva Jersey.

Capaz de jugar en todos los puestos del ataque y acostumbrado al juego de posesión, Ferran Torres será una alternativa de alto nivel a Ousmane Dembele, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el trío titular de atacantes del PSG.

Reemplazará numéricamente a Gonçalo Ramos, que se marchó al AC Milan por 75 millones de euros (86 millones de dólares), el revulsivo habitual de Luis Enrique las dos últimas temporadas.

Como el portugués, el ‘Tiburón’ Ferran lucirá el dorsal 9.

Es el cuarto fichaje de los vigentes pentacampeones de Francia, tras las llegadas de los internacionales franceses Maghnes Akliouche y Lucas Digne, así como del joven guardameta italiano Alessandro Longoni.