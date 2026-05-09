Puro Deporte

¿El gol de visita ‘vale doble’ y qué pasa si hay empate? Cómo se definen los finalistas

Herediano recibe esta noche a Cartaginés y Saprissa enfrenta el domingo a Liberia

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Por Milton Montenegro

Las semifinales del Torneo de Clausura 2026 del fútbol nacional iniciaron con el triunfo de visita 0-1 de Herediano contra Cartaginés. Luego vino el 1-1 de Liberia frente a Saprissa. Esta noche es el turno para ver qué ofrecen en cancha y cómo resuelven la serie Herediano como local ante los brumosos.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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