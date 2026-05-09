¿El gol de visita ‘vale doble’ y qué pasa si hay empate? Cómo se definen los finalistas

Las semifinales del Torneo de Clausura 2026 del fútbol nacional iniciaron con el triunfo de visita 0-1 de Herediano contra Cartaginés. Luego vino el 1-1 de Liberia frente a Saprissa. Esta noche es el turno para ver qué ofrecen en cancha y cómo resuelven la serie Herediano como local ante los brumosos.

Probablemente usted tiene algunas preguntas sobre las semifinales, las inmediatas, cómo se resuelven.

¿El gol de visita “vale doble”, como dicen muchos, o bueno, es criterio de desempate? ¿Qué pasa si en una semifinal los equipos empatan en todo? ¿Quién avanza?

Otra pregunta: si, por ejemplo, Herediano se queda en el camino (tiene derecho a una Gran Final por terminar líder en la primera ronda) y avanza Cartaginés, ¿quién cierra como local en la final de la primera fase?

Claro, no puede faltar aquella de que si en las semifinales y finales deben jugar muchachos sub-21, como sucedió en el Torneo de Copa, donde era obligado que se sumaran 360 minutos con jóvenes en el terreno de juego.

¿El gol de visita vale doble?

No. De acuerdo con el reglamento del campeonato de la Unafut, la regla del gol visitante no existe como criterio de desempate en semifinales, la final o la gran final.

¿Qué pasa si hay empate en todo en semifinales, final y gran final?

El Reglamento de Competición establece que, si ambos equipos tienen el mismo número de goles y puntos acumulados al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado de la siguiente manera: se jugará una prórroga (dos tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos al final del tiempo reglamentario, pero no así entre las dos partes de la prórroga). Si la prórroga termina empatada, se ejecutarán lanzamientos desde el punto de penal.

El Deportivo Saprissa enfrenta el domingo al Municipal Liberia en el juego de vuelta de las semifinales. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Si Herediano no gana la segunda fase, quién cierra como local la final?

Las normas de competición establecen que los dos ganadores de la serie semifinal jugarán una final a visita recíproca. Cerrará como local el equipo que haya estado mejor ubicado en la tabla de posiciones de la fase regular del campeonato. Si los rojiamarillos no clasifican, cerrarían en casa el que pase entre Saprissa y Cartaginés, pues ambos terminaron arriba de Liberia.

En caso de que se diera una gran final, la disputará el ganador de la fase regular (Herediano) contra el ganador de la fase final, a visita recíproca. Cerrará como local el equipo que haya estado mejor ubicado en la tabla de posiciones de la fase regular del campeonato (Herediano).

Si el ganador de la fase regular es el mismo de la fase final, automáticamente obtendrá el título de campeón nacional del Campeonato Clausura 2026. En este caso, el subcampeón será el equipo perdedor de la final de la segunda fase.

¿En semifinales, final y gran final se debe jugar con muchachos sub-21?

Los equipos debían cumplir con 1.200 minutos con jugadores sub-21 en la cancha, pero eso se completaba al terminar las 18 fechas de la primera fase. Todos los clubes cumplieron con la regla. Al iniciar las semifinales y finales, los conjuntos no están obligados a alinear a los jóvenes.