Puro Deporte

El futbolista de Alajuelense que no pudo dormir tras firmar con Saprissa

Los pulsos entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa encierran más historias de las que usted imagina

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Ese fue el equipo titular de la Liga en la jornada de apertura del campeonato 1989-1990. De pie: Alejandro González, Hernán Fernando Sosa, Juan Carlos Arguedas, Gilberto Rhoden, José Carlos Chaves, Austin Berry y Mauricio Montero. De cuclillas: Luis Raquel Ledezma, Óscar Ramírez, Álvaro Solano y Óscar Valverde. Fotografía: Alajuelense.com
Ese fue el equipo titular de Liga Deportiva Alajuelense en la jornada de apertura del campeonato 1989-1990. De pie: Alejandro González, Hernán Fernando Sosa, Juan Carlos Arguedas, Gilberto Rhoden, José Carlos Chaves, Austin Berry y Mauricio Montero. De cuclillas: Luis Raquel Ledezma, Óscar Ramírez, Álvaro Solano y Óscar Valverde. Fotografía: Alajuelense.com







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseClásico NacionalÁlvaro SolanoRelatos del MoreraSaprissa
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.