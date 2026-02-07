Puro Deporte

El fútbol abraza a técnico de la Selección Sub-17 de Costa Rica ante la muerte de su pequeño hijo

Fue el propio entrenador quien dio a conocer la dura noticia del fallecimiento de su hijo de 7 años

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Lazo negro
El fútbol se solidariza con el técnico Édgar Rodríguez y su familia. (Freepik/Freepik)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaÉdgar RodríguezSelección Sub-17 femenina de Costa RicaFútbol Femenino
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.