El flojo Saprissa: estos son los jugadores que están en deuda

Al perro flaco se le pegan las pulgas, dice el refrán, que muchos se lo endosan a Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa.

Los morados sorprendieron por la forma en que jugaron contra Cartaginés, equipo que los venció 3-0, pero el marcador pudo ser más amplio.

En redes sociales, muchos seguidores la emprendieron contra Paulo, quien reconoció que frente a los brumosos tuvieron un partido igual de malo que el que hicieron en Belice, por la Copa Centroamericana de la Concacaf, frente a Verdes.

“La disposición y las ganas estuvieron más del lado del otro plantel para sacar los tres puntos”, aseguró Wanchope.

LEA MÁS: Gustavo Chinchilla avisa a su sucesor en Saprissa: ‘Es un animal particular, especie que no se encuentra en el país’

Los aficionados del equipo escribieron en las redes de Saprissa, como lo hizo Allan Oreamuno en Facebook:“No comparto que apenas llevamos cinco partidos y se está rotando el equipo”, aseguró.

Tony Castro también se quejó: “El equipo está sin alma y cualquier rival nos humilla”.

Pese a que los dardos van contra Paulo Wanchope, la realidad es que el flojo rendimiento de los tibaseños en los últimos dos juegos no es responsabilidad solo del técnico; hay jugadores en deuda en ambos compromisos.

Jorkaeff Azofeifa fue estelar contra Verdes, pero su aporte casi no se notó. En el juego del campeonato, ante San Carlos, entró de cambio y el público reprobó su presencia.

Samir Taylor fue estelar ante Verdes y repitió contra Cartaginés, pero no se vio bien en defensa. En muchas ocasiones, en Belice, fue impreciso en el pase y en la salida con balón dominado. Frente a los brumosos falló en la marca en el segundo gol de los blanquiazules, cuando permitió que Johan Venegas saltara sin problema alguno.

Gerson Torres participó en la acción del primer gol morado contra Verdes y luego se apagó.

Jefferson Brenes, titular en los dos últimos juegos, dejó claro que tras la lesión que sufrió en diciembre del año pasado no volvió a ser el mismo.

Marvin Loría, estelar contra Cartaginés, pasó desapercibido y fue sustituido al minuto 56. Sin embargo, Loría fue alineado pegado a la banda, cuando se ve mejor en el mediocampo, por el centro. A Marvin le faltó estar más atento a la jugada que terminó en el primer gol de Cartaginés: estaba cerca de Cristopher Núñez, quien anotó, y permitió que el volante tomara, sin marca alguna, el rechazo de Fidel Escobar.

Paulo César Wanchope y sus jugadores en el Deportivo Saprissa, recibieron dos llamados de atención, el mal rendimiento contra Verdes y ante Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alberth Barahona tuvo un partido para el olvido el domingo anterior: mal en la marca, le ganaron los balones divididos y se confió en la acción que permitió el primer gol de los brumosos.

“Hay temas que no son negociables dentro de un jugador. No puedo entender que un jugador tenga que motivarse o diga que no tiene actitud. Hay circunstancias dentro del partido que te pueden generar ir perdiendo la actitud, como perder bolas divididas. Las divididas hay que ganarlas; ahí empieza a imponerse uno sobre otro”, opinó Rolando Fonseca en Teletica Radio.

Para Fonseca, en el duelo de los morados contra los de la Vieja Metrópoli hubo un equipo con mucho más carácter desde el minuto uno.“Hay equipos que se preparan para ganar cada bola dividida, contra determinado rival, o buscan superar a ese adversario”, dijo Rolando.

Para el exgoleador morado, más que falta de actitud, lo de Saprissa ante Cartaginés fue falta de atención.

“Esa desatención lleva a un relajamiento. Tenían una advertencia: el martes no jugaron bien y se medían a un equipo que estaba urgido de la victoria”, resaltó Fonseca.

Dos juegos y dos pésimas presentaciones de Saprissa, que se vio mal y, por momentos, sometido ante un rival muy frágil como Verdes de Belice. Cartaginés le tapó las bandas a los tibaseños; las subidas de Samir por la derecha y Joseph Mora por la izquierda no fueron claras, y ahí se le acabó la gestión de juego ofensivo al alicaído Saprissa.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.