El flojo Saprissa: estos son los jugadores que están en deuda

El cuadro morado viene de más a menos con dos partidos para el olvido

Por Milton Montenegro

Al perro flaco se le pegan las pulgas, dice el refrán, que muchos se lo endosan a Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

