El fisiculturista más bajo del mundo rompe récords: mide 1,02 metros y logra 84 flexiones en un minuto

Pratik Mohite mide 1,02 metros, suma más de 40 trofeos y destaca con un récord Guinness tras completar 84 flexiones en un minuto.

Pratik Vitthal Mohite, de 30 años, es reconocido por el Guinness World Records como el fisiculturista competitivo más bajo del mundo. El atleta mide 1,02 metros y nació en Khopoli, India. Su historia ganó atención internacional por su desempeño deportivo y por superar barreras físicas y sociales.

Desde la infancia enfrentó diagnóstico tardío de nanismo. La condición se detectó hasta los 12 años tras múltiples consultas médicas. Durante su etapa escolar vivió episodios de discriminación y burlas en espacios públicos y educativos. A pesar de ello, completó estudios en el área de negocios.

La incursión en el fisiculturismo inició a los 16 años. La motivación surgió tras observar el cambio físico de su tío en un gimnasio. En ese momento, enfrentó oposición familiar y limitaciones por equipos diseñados para personas más altas. Adaptó sus rutinas y mantuvo disciplina constante.

Debutó en competencias en 2012 en Dolavali. En ese evento obtuvo su primera medalla. En 2016 alcanzó un título relevante que generó reconocimiento local. Ese logro cambió la percepción de su comunidad.

El reconocimiento global llegó en 2021. El Guinness validó su marca como el fisiculturista más bajo de la historia. En 2023 superó otro registro al completar 84 flexiones en un minuto. La cifra superó el mínimo requerido y dejó atrás la marca previa del estadounidense Vince Brasco.

Su rutina incluye entrenamientos diarios intensos. Divide las sesiones entre ejercicios cardiovasculares y musculación. No cuenta con acceso constante a suplementos. Mantiene una dieta vegetariana basada en alimentos simples como avena, lentejas y vegetales. Las limitaciones económicas no detuvieron su desarrollo físico.

El impacto de su historia trascendió el deporte. La percepción social en su comunidad cambió con el tiempo. Personas que antes lo ridiculizaban mostraron respeto tras sus logros internacionales.

Mohite acumula más de 40 trofeos en competencias regionales y estatales. Actualmente busca participar en torneos internacionales y ampliar sus récords. También trabaja como entrenador personal y gestiona patrocinadores para sostener su carrera.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.