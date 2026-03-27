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El fisiculturista más bajo del mundo rompe récords: mide 1,02 metros y logra 84 flexiones en un minuto

El atleta indio superó barreras físicas y sociales hasta lograr reconocimiento mundial en el fisiculturismo competitivo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Pratik Mohite mide 1,02 metros, suma más de 40 trofeos y destaca con un récord Guinness tras completar 84 flexiones en un minuto.
Pratik Mohite mide 1,02 metros, suma más de 40 trofeos y destaca con un récord Guinness tras completar 84 flexiones en un minuto. (@pratikmohite_official/IG)







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