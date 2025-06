El fichaje que Saprissa no quiere en el plantel; así es como tiene contra las cuerdas a la dirigencia

En enero de este año llegó al Deportivo Saprissa con gran expectativa, pero el paso del tiempo no dejó dudas.

Hoy no solo ya no está en los planes de Paulo César Wanchope, técnico de los morados, sino que es uno de los hombres más cuestionados por los aficionados.

En el cierre del torneo pasado, en la etapa más importante, en los partidos finales, Wanchope lo envió a las gradas. Paulo prefirió jugar sin un nueve nato antes de incluir al español Sabin Merino.

Para el Torneo de Apertura, Paulo no cuenta con Sabin. Una fuente del cuadro morado le confirmó a La Nación que el timonel no tiene a Merino en sus planes, pero el español, quien en su carrera tiene paso por el Athletic de Bilbao, participación en la Europa League y hasta se coronó campeón en la Supercopa de España, arrancó la pretemporada y se entrena con el resto del equipo.

Los tibaseños quieren la salida de Sabin Merino, pero no ha sido sencillo, porque el delantero posee un año y medio de contrato y su salario es bastante elevado, lo que provoca que indemnizarlo signifique que el club deba pagar una buena cantidad de dinero.

En agosto del año pasado, Sabin salió del Real Zaragoza de su país por la misma situación que vive en Saprissa: no dio la talla y llegó a un acuerdo de rescisión de contrato, misma vía que buscan los morados.

Los tibaseños buscan llegar a un arreglo con Sabin porque desean contratar a un delantero y liberar otra plaza para un extranjero. En este momento solo tienen una, ante la partida del panameño Eduardo Anderson. Los otros cuatro cupos, además de Merino, los tienen el panameño Fidel Escobar y los argentinos Mariano Torres y Nicolás Delgadillo.

“Necesitamos un delantero, todo el mundo lo sabe. El fútbol en general requiere delanteros y vamos a valorar. Algo pasa en nuestro fútbol, que si no es Manfred (Ugalde), no salen los atacantes. Algo pasa y hay que ver por qué no salen jugadores como Álvaro Saborío, Paulo Wanchope, Rolando Fonseca y Ariel Rodríguez”, dijo Erick Lonis el día de su presentación como nuevo integrante del Comité Deportivo de Saprissa.

Con Paulo como entrenador, Merino solo tuvo 168 minutos en la cancha; los últimos fueron en Pérez Zeledón, en la fecha 22 del torneo pasado. Merino ingresó en lugar de Ariel Rodríguez, jugó 45 minutos y luego desapareció.

Sabin Merino pasó al olvido, pese a que en cada compromiso el timonel debió analizar si jugaba con ‘9’, con falso ‘9’ o, definitivamente, sin centrodelantero.

En el Clausura pasado, Merino jugó 452 minutos en 10 partidos y marcó un gol.

Sabin Merino, delantero del Deportivo Saprissa, hace la pretemporada con el equipo, pero el club no cuenta con él. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Antes de llegar a Saprissa, Zaragoza —que era dueño de la ficha de Merino— lo cedió por un año, en el 2023, al Atlético San Luis de México, de donde lo devolvieron por la puerta de atrás.

En total, en México, entre los torneos Clausura y Apertura, disputó 23 partidos con dos goles, aunque casi todos ellos con un papel de revulsivo en las segundas partes del Atlético de San Luis.

Sabin volvió a las filas del Zaragoza, que en agosto del año pasado le finiquitó el contrato. Duró seis meses sin jugar y arribó a Saprissa, que busca la forma de decirle adiós.

