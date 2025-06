Representante de Manfred Ugalde asegura que el ADN de Saprissa es real y marca diferencia

En el Deportivo Saprissa pueden sentirse orgullosos de que los dos mejores jugadores de la Selección Nacional, en este momento, se forjaron en la “Cueva” morada.

Keylor Navas en el marco y Manfred Ugalde en la ofensiva hacen diferencia en la Tricolor y, años atrás, dieron de qué hablar por su paso en el cuadro saprissista.

Kurt Morsink, representante de Manfred Ugalde, aseguró que Costa Rica cuenta con buen material para soñar a futuro.

Él ve a varios jóvenes con talento y habló de un detalle que le encanta escuchar a los morados: el tan comentado ADN.

En entrevista que le concedió al periodista Kevin Jiménez, Morsink afirmó que el ADN de Saprissa sí existe.

“Los jóvenes de Saprissa traen otras cosas. Para mí, el ADN de Saprissa es de verdad, para mí es una cosa real, son formados diferentes”, dijo Morsink, cuando Jiménez le consultó sobre el nivel de los muchachos en el fútbol costarricense.

Morsink es de los que creen que al joven con talento se le debe no solo apoyar, sino darle la oportunidad de jugar. El agente de Manfred Ugalde manifestó que él es del pensamiento de que, antes de traer un extranjero “malo” para pagarle $15 mil, es mejor alinear a un chamaco.

“Para mí el ADN morado es real. No digo que sea mejor o peor que el de otros equipos, pero el ADN es de verdad y en los saprissistas existe”, aseguró Kurt Morsink.

Morsink resaltó que el talento de las ligas menores de Saprissa sería mejor si el club tuviera un centro de alto rendimiento como el CAR que posee Alajuelense.

“Yo quiero que Saprissa y Heredia tengan un CAR. ¿Se imagina el nivel del fútbol con eso? El nivel sube, Kurt vende más, el otro representante también. Saprissa con un CAR sería una locura”, expresó Morsink.

Para Morsink, los manudos tienen mucho talento en sus ligas menores gracias al desarrollo de los futbolistas en el CAR.

“En la Liga hay talento, en Herediano tenés el factor Jafet. La diferencia del CAR es bastante, pero Heredia y Saprissa lo neutralizan por ese ADN de ganar campeonatos a nivel del primer equipo”, indicó Morsink.

El representante está complacido con lo observado en las ligas menores de los diferentes clubes, y para él, el reflejo se ve en la Selección Sub-17, que en noviembre disputará el Mundial de Qatar.

“Estoy muy motivado con la Selección Sub-17 que va para Qatar. Es una buena selección y tenemos una buena línea ahí atrás. Yo creo que este muchacho Brayan Calderón (jugador de Carmelita) y Anthuan Villalobos (Alajuelense) son dos laterales, centrales izquierdos. Además, tenemos a Isaac (Badilla) en esa Sub-17. Vienen tres defensas muy sólidos, que también pueden darnos algo para el 2030. Son jóvenes y muchachos que a mí me alegran”, señaló Kurt.

Kurt Morsink (derecha), también es representante de Jeyland Mitchell. Aquí junto a Nathan van Kooperen, también agente de Jeyland, cuando firmó con el Feyenoord.

Kurt explicó por qué es importante que los jóvenes tengan opción de jugar no solo en sus equipos, sino que lleguen a la Tricolor.

“A la hora de presentar un joven en el fútbol internacional, nos piden algo más. Que los muchachos tengan una competición internacional, selección mayor, algo más, para dar ese paso”, dijo Kurt.

Morsink añadió que los equipos del exterior se fijan en lo que hacen los futbolistas en la selección.

“Ven el desarrollo en selección, los mundiales y cosas así. Mentira que el día de mañana alguien va a estar viendo una final de Saprissa contra Herediano, o ante Alajuelense, por ejemplo. Si un equipo está interesado en el jugador, es por haberlo visto en algo. Solo por sobresalir en primera, no. No van a decir: ‘listo’, no es así. Hay que dar algo más”, comentó Kurt Morsink.

Kurt Morsink no solo representa a Manfred Ugalde, también a Jeyland Mitchell y Alejandro Bran, seleccionados nacionales, además de otros futbolistas de varios clubes costarricenses.