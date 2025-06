El exorbitante salario que tenía Sabin Merino antes de firmar con Saprissa

La carrera deportiva de Sabin Merino parecía que llegaba a su punto final, o al menos que estaba en declive, hasta que la diosa fortuna lo puso de frente con el Deportivo Saprissa.

El español tenía seis meses sin jugar y Saprissa le abrió las puertas de par en par. Le dio un contrato de dos años y, tras seis meses en el plantel, la dirigencia se dio cuenta de que cometió un error y busca rescindir el convenio con el atacante.

Su alto salario es la traba para que no se haya marchado de Saprissa, mismo inconveniente que tuvo el Real Zaragoza de España cuando resolvió romper el convenio de un año que, en agosto del año pasado, le quedaba con Sabin Merino.

En ese instante, El Periódico de Aragón reportó que el atacante recibía un salario de $697.000 (₡335 millones por año, casi ₡28 millones al mes). Sabin Merino llegó al Real Zaragoza en 2022, en enero de esa temporada 21-22, y fue firmado hasta el 2025.

Transfermarkt, página especializada en fichajes a nivel mundial, reveló que Merino llegó a tener un valor de $3.5 millones (₡1.782 millones); eso fue en 2016, cuando pertenecía al Athletic Club.

Hoy día, según este sitio en internet, el precio de Merino descendió a $261.204 (₡133 millones). En 2015, cuando Sabin tenía 23 años y era jugador del Athletic, su precio era de $696.513 (₡354.5 millones).

De ahí fue ascendiendo hasta llegar a valer $3.5 millones, pero precisamente cuando se encontraba en el pico más alto, su valor de mercado comenzó a bajar aceleradamente, y antes de llegar a Saprissa estaba tasado en $348.304 (₡177 millones).

“Sabin Merino es la incorporación más fallida y la peor herencia en año y medio del director deportivo del Zaragoza. Disputó 16 partidos, 13 de titular, y no fue capaz de marcar un gol ni de darle ninguna solución al equipo en la banda izquierda”, publicó Pedro Luis Ferrer, periodista del Diario AS de España, en junio del 2022.

Sabin Merino solo marcó un gol con el Deportivo Saprissa, el 9 de febrero de este año, en el clásico contra Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras arreglar su partida del Real Zaragoza, Merino duró seis meses sin jugar y, en enero de este año, aterrizó en Saprissa, recomendado por Sergio Gila y avalado por José Giacone, quien era el entrenador morado antes de Paulo Wanchope.

“Yo al único jugador que solicité porque no estaba en el club fue a Gerson Torres. Los demás, ya venía un estudio previo de la gerencia, de la parte que se encarga de eso. Que yo aprobé a Acuña (Sebastián), a algunos muchachos y a otros no los conocía. Evidentemente, hay jugadores que solo los vi por video. A Sabin Merino y Nicolás Delgadillo no los conocía”, dijo José Giacone hace tres semanas en Tigo Sports Radio.

Sabin Merino no entra en los planes de Paulo César Wanchope, técnico del plantel, y el club negocia una buena salida para ambas partes.

