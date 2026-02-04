El emotivo abrazo de José Saturnino Cardozo a un jugador de Alajuelense

A José Saturnino Cardozo le dio gusto reencontrarse con un jugador que hoy forma parte de Liga Deportiva Alajuelense.

Antes de que empezara el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa entre Liga Deportiva Alajuelense y Liberia, —en el que los pamperos se dejaron la victoria por 0-1—, se produjo un reencuentro especial.

Hasta hace unos días, Malcon Pilone era uno de los hombres de confianza de José Saturnino Cardozo en el equipo pampero, pero en los movimientos del mercado que acaba de cerrarse, el mediocampista argentino pasó a ser ficha de la Liga.

Ambos se reencontraron en el Estadio Alejandro Morera Soto y a los dos les dio gusto verse.

“Me dijo que me desea lo mejor, la verdad que con el profe me llevo súper bien, hay un respeto mutuo, me deseó lo mejor y yo también le desee lo mejor a él”, expresó Malcon Pilone en la zona mixta de la Catedral.

El último hombre en incorporarse a la Liga confesó que ese partido fue diferente.

“Fue un poco extraño porque estuve mucho tiempo en Liberia, hace un poquitito más de una semana que me vine para acá a Alajuelense, pero la verdad que me sentí muy bien. Ahora defiendo esta camiseta, este escudo y tengo que hacer lo mejor por este equipo”, comentó el argentino.

Malcon Pilone expresó que sus nuevos compañeros lo involucraron de inmediato y que lo han hecho sentir como si estuviera ahí desde siempre.

“Eso se agradece mucho y a uno se le hace fácil adaptarse. Así que estoy muy bien, muy feliz y espero estar mucho tiempo acá. Cualquier jugador quisiera estar acá y hay que aprovecharlo al máximo, entregarme al 100 y disfrutar, porque esto no se da todos los días”, comentó.

Después de ese partido ante Liberia en el Torneo de Copa, en el que la Liga va abajo en la serie por 0-1, los rojinegros se alistan para recibir a Herediano el sábado, a las 8 p. m.

Ese podría ser el primer partido en el que Malcon Pilone juegue contra el Team vestido de rojinegro.

