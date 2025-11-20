El desesperado grito de Gustavo López a Keylor Navas: todos queríamos hacer lo mismo

¿Quién no tuvo esa sensación de que un gol nos acercaba, al menos, al repechaje para el Mundial 2026? Al final, la Selección de Costa Rica no dio el paso.

Más de uno se comió las uñas de la desesperación por saber si, en la cancha, los jugadores de la Selección de Costa Rica sabían que podían acercarse a la Copa del Mundo.

El martes pasado, si la Tricolor le hubiera ganado 1-0 a Honduras, aseguraba, al menos, el repechaje.

Gustavo López, periodista de Canal 7, estaba en la cancha y vivió, como todos, esa desesperación, ese deseo de hacer algo, y él lo hizo.

En declaraciones a La Nación, Gustavo López recordó que fue a comunicarle a Keylor Navas que un gol, el de la victoria, le daba al equipo la opción de ir al repechaje.

“Estaba cerca del marco de donde estaba Keylor y me corrí hacia el centro para quedar más cerca de él. Nunca me metí a la cancha, estaba detrás de una valla y empecé a gritarle a Keylor”, afirmó López.

Keylor Navas escuchó a Gustavo López y trató de trasmitir el mensaje a sus compañeros. (Concacaf.com)

Gustavo añadió que, como en el tercer grito que le lanzó, Navas lo volvió a ver.

“Levanté una de mis manos y con el dedo índice le dije: es uno, es un gol para el repechaje, y él extendió la mano y me hizo el mismo gesto, levantó un dedo. Keylor se fue como a la media luna del área y le habló a Kendall (Waston), creo que le estaba diciendo eso, que era anotar un gol. No lo puedo afirmar, pero Kendall fue a decirle a los compañeros y luego, en la banda, Celso (Borges) le decía a los jugadores”.

Todo se dio en el segundo tiempo del partido ante Honduras, y Gustavo López agregó por qué se animó a darle el mensaje a Keylor Navas.

“En la transmisión, Christian Sandoval me pregunta si veo una comunicación a los jugadores de los resultados que se estaban dando en los otros juegos de la eliminatoria y sinceramente no veía que les dijeran nada, ni a los de Honduras les decían algo. Esa fue mi apreciación. De repente, al teléfono me escribieron, entre ellos Michael Barrantes, quien me dijo: vaya, avíseles que es un gol”, destacó Gustavo.

López expresó que eran muchos los mensajes de aficionados, quienes le escribían para que fuera a dar el mensaje.

“Me animé, dije: es por el país. Keylor me levantó el dedo y me dijo: uno, es uno”.

Como todos los costarricenses, Gustavo López, tenía el sueño de ver a la Selección de Costa Rica en otro Mundial.

Al final, pese a que Gustavo corrió la voz, Costa Rica no pudo pasar del empate 0-0; estaba obligada a ganar y se quedó fuera del Mundial 2026.

“Al terminar el partido me tuve que ir al canal, tenía programa, pero le escribí a Keylor. Yo puse una foto en mis redes sociales, agradeciéndole a Keylor, a Kendall, Celso y creo que a Joel Campbell, porque ellos intentaron apagar un incendio que inició antes de que llegaran a la Selección. Ellos pertenecen a una generación exitosa y solo agradecimiento les puede dar uno”, mencionó Gustavo López.

Gustavo relató que ha vivido muchas situaciones en su carrera, pero ninguna como la del martes pasado, cuando se percató de que su deseo, su intención, era la de muchos: avisarles a los jugadores que necesitaban un gol para seguir con vida el sueño mundialista.