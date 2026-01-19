Puro Deporte

El descenso está al rojo vivo en el Torneo Clausura 2026: este es el panorama con tres equipos empatados

Sporting, Guadalupe y San Carlos están empatados en puntos en la lucha por no descender; vea los números en detalle de la tabla acumulada

Por Milton Montenegro
Andrés Carevic (Sporting), Walter Paté Centeno (San Carlos) y Mauricio Wright (Guadalupe) son los tres entrenadores involucrados en el descenso del fútbol de Costa Rica.
Andrés Carevic (Sporting), Walter Paté Centeno (San Carlos) y Mauricio Wright (Guadalupe) son los tres entrenadores involucrados en el descenso del fútbol de Costa Rica. (Archivo y Canva/Archivo y Canva)







