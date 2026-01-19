El descenso está al rojo vivo en el Torneo Clausura 2026: este es el panorama con tres equipos empatados

Andrés Carevic (Sporting), Walter Paté Centeno (San Carlos) y Mauricio Wright (Guadalupe) son los tres entrenadores involucrados en el descenso del fútbol de Costa Rica.

Los resultados de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 dejaron a San Carlos, Guadalupe y Sporting empatados en puntos al fondo de la tabla, en una cerrada lucha por no descender a la segunda categoría.

Los guadalupanos dieron el primer golpe, al vencer al Liberia de José Saturnino Cardozo 2-1. Sin embargo, San Carlos tomó nota y apenas una hora después despachó a Sporting -en duelo de rivales directos- con un amplio marcador de 3-0. Y ojo que los goles podrían tener mucho que ver al final del camino.

Tras estos resultados, los tres clubes quedaron con 16 puntos en la tabla acumulada. Recordemos que el descenso se define por la suma de los dos torneos, así que el puntaje del Apertura 2025 se toma como punto de partida.

El primer criterio de desempate es el gol diferencia; aquí Sporting tiene una leve ventaja, pues luego de los tantos recibidos en el estadio Carlos Ugalde queda en -9.

Por su parte, San Carlos y Guadalupe están igualados en este apartado, ya que ambos registran -15. Entonces, para definir al dueño del sótano se aplica otro criterio de desempate: los goles a favor. Aquí los guadalupanos están ligeramente mejor, gracias a sus 20 anotaciones, frente a 19 de los norteños.

En otras palabras: en este momento el último lugar se está definiendo por solo un gol a favor.

Por supuesto que todo esto se irá moviendo en las 16 jornadas restantes. Sin embargo, todo apunta a que será un cierre muy reñido, a diferencia de la temporada anterior, cuando Santa Ana se perfiló como el principal candidato a descender con cierta anticipación.

Así está la tabla acumulada.

Esta es la tabla acumulada, que define el descenso, luego de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica. (Unafut/Unafut)

Estos son los próximos tres partidos de cada uno de los equipos involucrados.

Sporting: Recibe a Saprissa y visita a Pérez Zeledón y Cartaginés.

Guadalupe: Visita a Herediano y Puntarenas y recibe a Alajuelense.

San Carlos: Recibe a Puntarenas, visita a Alajuelense y recibe a Liberia.