Puro Deporte

El curioso motivo por el que Wayne Rooney no puede ver jugar a su hijo en el Manchester United

Wayne Rooney no asiste a los partidos de su hijo Kai en el Manchester United debido a un motivo inesperado revelado por su esposa Coleen en un programa de TV

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Kai Rooney pidió a su padre Wayne no asistir más a sus partidos en la base del Manchester United para evitar distracciones. (Rui Vieira/AP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCManchester UnitedWayne Rooney
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.