El curioso motivo por el que Wayne Rooney no puede ver jugar a su hijo en el Manchester United

Kai Rooney pidió a su padre Wayne no asistir más a sus partidos en la base del Manchester United para evitar distracciones.

Wayne Rooney no puede asistir a los partidos de su hijo Kai en las divisiones inferiores del Manchester United, club donde dejó una huella como uno de los máximos ídolos.

Kai Rooney tiene 15 años y ya forma parte del plantel sub-19 del conjunto británico. El joven destaca como una de las promesas más sólidas de la cantera del equipo. Su progreso llamó la atención, pero también reveló un inconveniente familiar.

Según el medio británico Daily Mirror, Rooney no puede observar los partidos de su hijo por el nivel de fama que posee. La propia esposa del exjugador, Coleen Rooney, compartió el detalle durante su participación en el programa de televisión I’m a Celebrity… Get Me Out of Here.

Coleen afirmó que fue el propio Kai quien pidió a su padre dejar de asistir a los encuentros. El adolescente expuso que la presencia del exdelantero generaba aglomeraciones a su alrededor, lo cual le impedía ver el desarrollo del partido.

Durante la infancia de Kai, cuando disputaba torneos amateurs, Rooney ya enfrentaba este problema. La situación se repitió en las competencias oficiales del Manchester United, motivo por el cual el joven mantuvo su posición.

Coleen indicó que la fama de Rooney complicaba aún más la experiencia. Agregó que su esposo no podía pedirle a los aficionados que se alejaran, especialmente si se trataba de niños. Frente a eso, Kai le comentó que no tenía sentido que asistiera, ya que no lograba ver el partido.

Wayne Rooney y Coleen tienen cuatro hijos: Kai (15), Klay (11), Kit (8) y Cass (6). A pesar de las circunstancias, la familia sigue respaldando la carrera del joven delantero en la estructura del equipo inglés.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.