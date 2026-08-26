El contundente mensaje de Celso Borges antes del partido entre Alajuelense y Plaza Amador

Ismael Rescalvo y Celso Borges atendieron a los medios de comunicación previo al partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Celso Borges se sentó al lado de Ismael Rescalvo en la sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto, en la víspera del partido de la verdad entre Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador de Panamá, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El capitán de la Liga dio un mensaje contudente, cuando La Nación le consultó que cómo puede reaccionar esta Liga ahora que se encuentra bajo presión, con la obligación de ganar este miércoles, a partir de las 8:36 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Recordó lo ocurrido en la edición pasada de esta competición internacional, cuando Alajuelense se vio varias veces contra las cuerdas y fue sacando los resultados hasta coronarse tricampeón de Centroamérica.

“Yo creo que históricamente nos ha ido bien en esa posición, nunca quisiera estar así, quisiera estar con todo holgado, pero eso no es la realidad a veces del fútbol y de la vida”, respondió Celso Borges.

Luego mencionó que hay que trabajar mucho y lanzó un mensaje contundente: “Yo nada más espero que demos el máximo y ya después que sea lo que Dios quiera, pero que realmente salgamos de la cancha orgullosos del esfuerzo que hicimos”.

Agregó sentirse convencido de que todo va a salir bien, pero cree que es clave que el equipo se mantenga enfocado en el partido de este miércoles, en desarrollar las tareas que les asignará Ismael Rescalvo y en sacar el resultado.

Con su experiencia, reconoce que no es fácil ser tricampeón de una competencia internacional y que eso los tiene que llenar de orgullo, pero también comprender que eso desata más ganas de ganar en los rivales.

“Cuando uno es el perseguido y no el que persigue sí es una sensación diferente. Por eso, tenemos que proteger el lugar porque nos ha costado mucho, es un torneo muy difícil de ganar”, citó.

Para él resulta clave afrontar los partidos conectados desde el comienzo.

“Es diferente porque nadie quiere ver una hegemonía de nadie. Eso es lo que nosotros estamos intentando alcanzar, eso es difícil, aunque no es imposible. Tenemos que cuidarlo con nuestro esfuerzo y trabajo.

”Cuando uno es campeón todo el mundo le quiere ganar. Hay que hacerlo realmente bien para ganarle a un buen equipo, Plaza Amador y sabemos que va a ser complicado”, concluyó Celso Borges.