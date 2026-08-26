Puro Deporte

El contundente mensaje de Celso Borges antes del partido entre Alajuelense y Plaza Amador

Celso Borges habló horas antes de un partido decisivo para Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana de Concacaf

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Por Fanny Tayver Marín
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Ismael Rescalvo y Celso Borges atendieron a los medios de comunicación previo al partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador, en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Ismael Rescalvo y Celso Borges atendieron a los medios de comunicación previo al partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Plaza Amador, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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