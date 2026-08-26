Ismael Rescalvo afronta una verdadera prueba de fuego con Alajuelense

Ismael Rescalvo está convencido de que Liga Deportiva Alajuelense volverá al juego que mostraba antes de sus últimas dos derrotas.

Ismael Rescalvo afrontará un partido 100% decisivo y lo hará este miércoles 26 de agosto, en un encuentro en el que Liga Deportiva Alajuelense se juega el derecho de seguir soñando con un tetracampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Porque el tricampeón de Centroamérica llega obligado a ganarle al Plaza Amador de Panamá para superar la fase de grupos de la competición, recordando que justo ese rival le ganó al León hace un año, en la Catedral.

Aunque los rojinegros vencieron a Xelajú de Guatemala y al Diriangén de Nicaragua, la derrota en El Salvador contra Luis Ángel Firpo cambió su panorama en un grupo A muy ajustado, porque hasta el momento no se registró ningún empate.

Tres equipos llegan empatados en puntos a la última jornada: Firpo, Plaza Amador y Alajuelense. Los manudos son terceros por la diferencia de goles.

Para la Liga, aparte de la caída en territorio cuscatleco, el cuadro rojinegro desaprovechó la oportunidad de asumir el liderato del campeonato nacional, al perder el domingo contra San Carlos.

En ese encuentro, Ismael Rescalvo optó por rotar a sus hombres, priorizando lo que será el duelo decisivo de este miércoles. No tendrá a Alexis Gamboa, pero recupera al mediocampista venezolano Juan Pablo Añor.

Alajuelense recupera a Juanpi Añor para el juego ante el Plaza Amador

“La obligación y la necesidad la tenemos siempre, porque si no hubiéramos ganado los partidos anteriores no habríamos llegado a esta fecha con las opciones intactas”, expresó Ismael Rescalvo.

El técnico español aseguró en rueda de prensa previa al compromiso que Alajuelense encarará un partido bastante intenso por la fortaleza física y el juego del rival, pero sobre todo, en la parte también emocional. Así que una de sus primeras instrucciones es saber controlar los momentos del partido.

“Habrá momentos de complejidad porque el rival también es un equipo bien trabajado y con ideas bien claras. Eso nos va a exigir estar muy concentrados durante los 95 minutos y, sobre todo, tener contundencia en las áreas, tanto defensiva como ofensivamente para poder ganar el partido”, expresó.

Alajuelense venía de una media de dos goles por partido, pero en sus últimos dos encuentros no anotó. Sin embargo, el técnico de la Liga cree que no solo se tienen que ver esos dos juegos.

“Si somos ecuánimes tenemos que ver todos los partidos desde el inicio del campeonato. Y luego hay que distinguir muy bien, el partido con Firpo, que fue un partido donde no generamos y contra San Carlos donde sí que generamos, los contextos fueron muy diferentes y el resultado fue el mismo”, citó.

Pero él no se queda en eso, sino que se enfoca exclusivamente en el reto de este miércoles es un partido muy importante, al que Alajuelense llega obligado a ganar.

“Tenemos que mantener la tranquilidad, al final creo que lo más importante, sobre todo del vestuario para adentro, es tener tranquilidad, enfocarnos en el trabajo y dedicarnos a preparar un partido para ganarlo”.

Su criterio es que tienen que recuperar su juego, porque si lo hacen, está convencido de que tienen “chances altas de ganar”.

El partido entre Alajuelense y Plaza Amador será este miércoles a las 8:36 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. A esa misma hora, Xelajú recibirá a Luis Ángel Firpo. Y la Liga está obligada a ganar.