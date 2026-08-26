Puro Deporte

Ismael Rescalvo afronta una verdadera prueba de fuego con Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense tiene la obligación de ganarle a Plaza Amador para avanzar en la Copa Centroamericana

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Por Fanny Tayver Marín
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Ismael Rescalvo está convencido de que Liga Deportiva Alajuelense volverá al juego que mostraba antes de sus últimas dos derrotas.
Ismael Rescalvo está convencido de que Liga Deportiva Alajuelense volverá al juego que mostraba antes de sus últimas dos derrotas. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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