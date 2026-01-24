El conmovedor relato de una de las primeras personas en Costa Rica que se enteró de la tragedia de Freddy Álvarez

La noticia de la muerte de la hija de nueve años del jugador Freddy Álvarez estremeció el ambiente futbolístico nacional.

Liberia, último club donde Álvarez militó en suelo nacional, publicó sus condolencias en redes sociales. Lo mismo hizo Fútbol Consultants, agencia que representa al futbolista. Además, la Federación Costarricense de Fútbol y Cartaginés, se unieron a los mensajes de solidaridad hacia Freddy y su familia.

La madrugada de este sábado, el K.F. Tirana, club donde juega Freddy Álvarez, confirmó a través de sus redes sociales el lamentable deceso de Irina.

Mónica Malavassi, integrante de Fútbol Consultants y esposa de José Luis Rodríguez, de la agencia de representación de jugadores, fue una de las primeras personas en Costa Rica que se enteró de la triste noticia.

“El viernes en la tarde, como a eso de las 5 p. m., el gerente del equipo (K.F. Tirana) nos comunicó del accidente y que la niña estaba en estado crítico. Le avisó a José Luis que hacían todo lo posible por salvarle la vida, y ya después nos enteramos de que falleció”, mencionó Mónica Malavassi.

Mónica prefirió no entrar en detalles de lo ocurrido y aclaró que, por respeto a la familia de Álvarez, no iba a detallar el tema.

“Yo no quiero entrar en eso, de qué le pasó a la niña, por respeto al dolor de la familia no quiero referirme a qué le sucedió. Ellos están con todo el dolor de la situación, y fue algo accidental e inesperado”, comentó Mónica.

Mónica Malavassi añadió que, al recibir la noticia, tanto ella como su esposo, José Luis Rodríguez, quedaron impactados, pues los une una gran amistad con Freddy Álvarez.

“Ellos están muy afectados y no es para menos. Nosotros también, porque tenemos más de 15 años de trabajar con Freddy; él hasta vivió en la casa con José Luis antes de que nos casáramos. Es una persona muy cercana, más que el tema laboral nos une la amistad”, resaltó Mónica, quien recordó que Rodríguez siempre ha estado en las negociaciones de Álvarez con los clubes donde ha jugado.

“José le ha llevado toda la carrera: lo llevó a Perú, Tailandia y Macedonia, países donde ha actuado. Freddy tiene una familia lindísima, una esposa entregada, muy valiente, y él es un excelente papá. Este es un golpe muy fuerte”, señaló Mónica.

La esposa de José Luis Rodríguez expresó que nunca habían lidiado con una situación así.

“De nuestra parte, estamos para ellos, apoyándolos y viendo cómo podemos gestionar todos los trámites para repatriar el cuerpo de la niña. Contacté al ministro de Deportes para que nos pudiera ayudar con la repatriación y, de parte de la Cancillería, la atención ha sido excelente, ayudándonos con la información de lo que se requiere, porque se necesitan ciertos trámites”, comentó Mónica.

Freddy Alvarez cuando militaba con Liberia, antes de partir a Albania. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Malavassi agregó que el K.F. Tirana, club de Albania al que Freddy se unió en enero de este año, los apoya en todo.

“El club allá respalda montones, haciendo las gestiones, y nosotros de este lado también. Gracias a Dios, el club ha hecho todo y esperamos que puedan repatriar el cuerpo cuanto antes, que la próxima semana pueda estar aquí, que es lo que la familia desea, y regresar al país”, manifestó Mónica Malavassi.

Álvarez, actualmente de 30 años, llegó a Albania el año pasado. De hecho, ha militado la mayor parte de su carrera en equipos del exterior.

Antes de partir a Albania, Freddy defendió la camiseta de Liberia, pero a finales de diciembre del año pasado el club confirmó que nuevamente se convertía en legionario.