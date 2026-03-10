El Club Sport Herediano cambia de entrenador

En el Club Sport Herediano no perdonaron la última derrota del equipo y decidieron prescindir de los servicios del entrenador.

Mediante un comunicado de prensa, la institución rojiamarilla informó que hicieron un cambio de timón.

“El Club Sport Herediano informa que el profesor Vinicio Rodríguez dejó de ser el director técnico de nuestro equipo femenino de Primera División“, destacó Herediano.

El cuadro florense perdió el fin de semana pasado como local en el campeonato femenino, frente a Moravia, escuadra que se impuso 2-3.

Las moravianas marcaron por medio de Priscila Barrientos en dos ocasiones y Laura Sánchez. Por su parte, las florenses sacudieron las redes con tantos de Marian Solano y Nicole Gómez.

“La institución agradece al profesor Rodríguez su entrega y profesionalismo durante su etapa al frente del equipo, y le desea éxito en sus próximos retos.

“Asimismo, comunicamos que su lugar será asumido por el profesor Harold López, entrenador con experiencia en procesos de fútbol femenino y formación de jugadoras en Costa Rica”, señaló Herediano en el comunicado.

Alajuelense y Sporting FC lideran la tabla con 12 puntos, producto de cuatro victorias en cuatro partidos.

Más atrás se ubican Saprissa FF y Dimas Escazú con 9 unidades, seguidos por AD Moravia con 4 puntos. Completan la clasificación AD Chorotega (3), Municipal Pococí (1) y CS Herediano, que aún no ha sumado puntos en el campeonato.