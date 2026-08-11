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El chileno Alexis Sánchez llega a la MLS

El goleador Alexis Sánchez se une a la lista de jugadores que se van a la MLS en la recta final de sus carreras

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Por AFP
Alexis Sánchez disputó la última temporada con el Sevilla de España; ahora se marcha a la MLS.
Alexis Sánchez disputó la última temporada con el Sevilla de España; ahora se marcha a la MLS. (JOSE LUIS CONTRERAS/NurPhoto via AFP)







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