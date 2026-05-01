Puro Deporte

El capitán del Cartaginés mantiene una deuda pendiente consigo mismo

Desde los cinco años pertenece a las ligas menores del Cartaginés, pero no ha podido cumplir con el sueño de niño

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Por Juan Diego Villarreal
Cristopher Núñez marcó el segundo gol del Cartaginés
Cristopher Núñez es el 'arquitecto' de la ofensiva del Cartaginés, que enfrentará al Herediano, en las semifinales del Torneo Clausura 2026. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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