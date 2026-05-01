El capitán del Cartaginés mantiene una deuda pendiente consigo mismo

Cristopher Núñez es el 'arquitecto' de la ofensiva del Cartaginés, que enfrentará al Herediano, en las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Su identidad con los colores blanquiazules del Club Sport Cartaginés es total; es por eso que el volante Cristopher Núñez González guarda en su corazón un sueño que espera poder cumplir con el equipo de sus amores: ser campeón nacional.

Aunque los brumosos en el Clausura 2022 se proclamaron monarcas del balompié costarricense, después de más de 80 años, el habilidoso mediocampista no estuvo en aquel selecto grupo, pues un año antes se había vinculado al PAS Lamia 1964 de Grecia, donde militó hasta el 2025.

Como era de esperar, Cristopher, a su regreso al país, volvió al Cartaginés y su objetivo es alcanzar el cetro con los brumosos, que este sábado 2 de mayo inician las semifinales del Torneo Clausura 2026, cuando reciban al Herediano a las 8 p. m. en el estadio Rafael “Fello” Meza.

“Ser campeón con el Cartaginés es un sueño para mí. Es algo que he soñado desde chiquito; es el equipo de mis amores desde los cinco años. Cuando quedó campeón no tuve la suerte de lograr ese sueño, porque no estaba en el país en ese momento. Pero siempre hay oportunidades de alvanzar ese sueño”, comentó Núñez.

El volante de 28 años señaló que la actual plantilla, bajo el mando del guatemalteco Amarini Villatoro, la conforman jugadores con mucha madurez, que han disputado torneos internacionales y saben jugar series de ida y vuelta, por lo que pueden dar la sorpresa ante Herediano y aspirar al título.

“Siempre hay revanchas y, desde que regresé al país, mi objetivo siempre ha sido que el equipo pueda volver a pelear por estar en una final, y creo que contamos con los jugadores para poder estar nuevamente en esas instancias”, aseguró Núñez.

Cristopher Núñez y el presente

El “10” del equipo brumoso tiene muy claro que el Team es un conjunto peligroso, con futbolistas de buen nivel que incluso les ganaron los dos partidos de la fase regular, tanto en el estadio Carlos Alvarado (1-0) como en el “Fello” Meza (1-2), por lo que no puede repetirse la historia.

“Hemos tratado de cambiar la mentalidad. En el torneo regular perdimos dos veces con ellos. Creo que en lo futbolístico siempre manejamos el balón, tuvimos opciones de anotar, pero a pesar del esfuerzo no se nos dio el resultado. Hemos estado trabajando en los aspectos que debemos mejorar”, explicó Núñez.

En el último partido ante los rojiamarillos, el pasado 10 de abril, los blanquiazules salieron muy molestos por el trabajo del árbitro Adrián Chinchilla, al considerar que les anuló un gol legítimo y no sancionó un penal del zaguero Getsel Montes contra el delantero Elian Lanfranchi. No obstante, en las revisiones dadas a conocer por la Comisión de Arbitraje, se avaló las decisiones de Chinchilla.

No obstante, a pesar de los dimes y diretes que se dieron, Cristopher manifestó que buscarán salir a jugar y esperan una buena labor de los árbitros.

“Estábamos molestos por lo sucedido en los partidos anteriores, pero nos reunimos internamente y decidimos no poner excusas y enfocarnos en nosotros, en nuestro juego. Solo estamos esperando el partido de este sábado y el objetivo es sacar un resultado positivo para llegar con más confianza al próximo compromiso”, agregó Núñez.