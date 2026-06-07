Puro Deporte

El campeón del Herediano que vuelve a sus raíces, entre el ganado, la siembra de maíz y café

A sus 29 años, un jugador del Herediano aprovecha las vacaciones para dedicarse a las labores del campo y compartir con familiares y amigos, lejos del fútbol

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Por Juan Diego Villarreal
Getsel Montes Las Pilas de Sulaco, en el departamento de Yoro, Honduras 7 de junio del 2026 Fotografías: Diario Diez de Honduras
Getsel Montes repara las cercas de su finca en el municipio de Las Pilas de Sulaco, en el departamento de Yoro, en Honduras. (Fotografías: Diario Diez de Honduras/La Nación)







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Getsel MontesHeredianoLas Pilas de Sulaco, en el departamento de Yoro
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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