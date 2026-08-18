Puro Deporte

El cambio de rutina de Alajuelense del que nadie había hablado

Liga Deportiva Alajuelense está utilizando más un recurso que tiene en el CAR, pero que antes no lo aprovechaba tanto

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Por Fanny Tayver Marín
Carlos Vela contó una estrategia diferente que está implementando Liga Deportiva Alajuelense en este semestre.
Carlos Vela contó una estrategia diferente que está implementando Liga Deportiva Alajuelense en este semestre. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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