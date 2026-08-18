El cambio de rutina de Alajuelense del que nadie había hablado

Carlos Vela contó una estrategia diferente que está implementando Liga Deportiva Alajuelense en este semestre.

Al toparse con tantos partidos en canchas sintéticas, Ismael Rescalvo tomó la decisión de que lo más conveniente para su equipo era sacarle provecho a un recurso del que dispone Liga Deportiva Alajuelense en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

Porque ahí siempre ha estado una gramilla artificial, que otros entrenadores no usaban tanto. Casi todos siempre han mostrado la tendencia de hacer la mayor parte de sus prácticas en campo natural.

Sin embargo, el español considera que si la Liga juega en una gramilla sintética, lo óptimo es que el equipo ensaye previo al partido en una cancha artificial.

La confesión la hizo Carlos Vela antes de que Alajuelense alzara vuelo rumbo a El Salvador, donde los manudos jugarán este jueves 20 de agosto ante Luis Ángel Firpo, en la Copa Centroamericana.

En ese intento de que el grupo esté más familizariado con las canchas sintéticas, los rojinegros no se preocuparon cuando Concacaf los alertó el viernes pasado sobre el cambio de sede para su próximo encuentro internacional.

Aunque sí los sorprendió saber que ese partido ya no será en la gramilla natural del Estadio Jorge “El Mágico” González, sino que se efectuará en el campo artificial del Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla.

Carlos Vela dijo que no cambió la logística, porque ya tenían comprados los tiquetes de avión y el hotel de concentración, que dicho sea de paso es cercano al estadio.

“Lo único que cambió es que este martes entrenamos en cancha sintética en el CAR, previendo un poco lo que vamos a vivir, más allá del reconocimiento de cancha que hagamos este miércoles, que los jugadores tengan más asimilado jugar en ese tipo de superficie”, expresó Carlos Vela.

Añadió que en el equipo están listos, esperando que llegue el día para jugar, porque saben que este partido es importante para sus intereses.

“El equipo ha hecho buenos partidos en canchas sintéticas, nos ha ayudado tener la nuestra en el CAR y la hemos utilizado en todos estos previos a los partidos. Y yo creo que ha dado buenas cosas”, mencionó.

Alajuelense contabiliza seis puntos en el grupo A de la Copa Centroamericana, luego de su victoria contra Xelajú (1-0) en el Estadio Alejandro Morera Soto y el triunfo (1-3) en Nicaragua ante Cacique Diriangén.

“Estamos bien, estamos con mucha ilusión de lograr el pase a la siguiente fase en este partido. Está apretado el grupo, es un partido muy importante y sabemos que necesitamos un buen resultado para encaminarnos a la siguiente fase. Entonces, vamos bien mentalizados y con buena ilusión de mantener el buen paso”, citó el mexicano.

La Liga se encuentra en una etapa de construcción con Ismael Rescalvo, va sumando y tomando ritmo.

“Hay mucho trabajo atrás, se hizo una gran pretemporada, sirvió mucho, fueron muchas horas de trabajo para poder asimilar la idea de Ismael, que los jugadores lo conocieran y viceversa.

”Afortunadamente, está dando frutos rápido, creo que al final va también poco tiempo de trabajo, pero los muchachos lo han hecho bien, han puesto mucho de su parte y hasta ahora vamos bien. Contentos de que esto recién empieza. Falta mucho camino, pero siempre refuerzan los triunfos”, expresó Carlos Vela.

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