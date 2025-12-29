Boxeador Anthony Joshua sufre accidente en el que mueren dos personas

El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón de los pesos pesados, sufrió solo heridas leves en un accidente de tráfico en el que murieron dos personas el lunes en Nigeria, informó la policía.

“El vehículo en el que viajaba Anthony Joshua, un Lexus SUV, estuvo involucrado en el accidente en condiciones que están siendo investigadas actualmente. Iba sentado en la parte trasera del vehículo, solo sufrió heridas leves y está recibiendo atención médica”, declaró en un comunicado Oluseyi Babaseyi, portavoz de la policía del estado de Ogun.

Las autoridades del Estado de Ogun señalaron que el vehículo en el que viajaba el púgil de 36 años colisionó contra un camión estacionado, lo que provocó la muerte inmediata de dos de los ocupantes del vehículo.

Just look at the terrible state of Nigeria.



After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van… pic.twitter.com/pQKoJzbJYv — INKWAKUZI (@inkwakuzi_) December 29, 2025

Según declaró el comisionado de la Policía del Estado de Ogun, Lanre Ogunlowo, los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos y controlar la situación. Imágenes difundidas por medios locales muestran a transeúntes colaborando para sacar a Joshua del automóvil, quien, según testigos, se encontraba conmocionado y rodeado de vidrios rotos.

El equipo de Joshua comunicó que el boxeador, quien se encontraba de vacaciones en el país de origen de su familia, fue rescatado y atendido por heridas leves en un centro sanitario. Joshua tenía previstos para los próximos meses combates en Arabia Saudí y un probable duelo con Tyson Fury. Recientemente noqueó al youtuber Jake Paul en combate de exhibición.