El Bayern está intratable en Alemania

Harry Kane se destapó con triplete en la goleada de su equipo de visita contra el Stuttgart

Por AFP

Con 37 puntos de 39 posibles, el Bayern de Múnich dio un paso más hacia el título al lograr una contundente victoria este sábado en la cancha del Stuttgart (5-0), con triplete de Harry Kane, en la fecha 13 del campeonato alemán.








