El Bayern está intratable en Alemania

Con 37 puntos de 39 posibles, el Bayern de Múnich dio un paso más hacia el título al lograr una contundente victoria este sábado en la cancha del Stuttgart (5-0), con triplete de Harry Kane, en la fecha 13 del campeonato alemán.

Los bávaros solo han cedido un empate en liga en lo que va de temporada y aventajan en once puntos al Leipzig y en doce al Borussia Dortmund a la espera de que sus dos primeros perseguidores disputen sus partidos del fin de semana.

Ante un Stuttgart situado en la zona noble de la tabla (6º) todo resultó mucho más fácil de lo esperado para los hombres de Vincent Kompany.

De nuevo impresionante a tres días de recibir al Sporting de Portugal en Liga de Campeones, el Bayern abrió el marcador por medio de Konrad Laimer (11′).

Tras saltar al terreno de juego en el minuto 60, Harry Kane firmó un triplete (66′, 82′ y 88′), y Josip Stanisic marcó al 78′. Kane suma ya 17 goles en la Bundesliga esta temporada.

Kane suma ya 17 goles en la Bundesliga esta temporada, a los que hay que añadir los cinco en Liga de Campeones, otros cinco en Copa, el marcado en la Supercopa alemana y sus cinco con la selección inglesa desde setiembre: Un total de 33 goles en menos de cuatro meses.

El delantero inglés de 32 años inició el choque desde el banco, al igual que el arquero Manuel Neuer y que Jonathan Tah, en el marco de las rotaciones de Kompany de cara al duelo de Champions. El que no descansó fue el colombiano Luis Díaz, quien disputó los 90 minutos a pesar de haber visto una amarilla.

Con 49 goles a favor, los bávaros firman el mejor inicio de temporada en cuando a balance ofensivo de un club de la Bundesliga (76 goles entre todas las competiciones).

El Stuttgart se quedó con diez hombres para los diez últimos minutos de juego, por una mano de Lorenz Assignon, quien provocó el penal convertido por Kane.

A pies del podio, el Bayer Leverkusen perdió en la cancha del Augsburgo (2-0) y ve al líder a 14 puntos.

Resultados

Viernes

Maguncia 0 - B. Mönchengladbach 1

Sábado

Augsburgo 2 - Bayer Leverkusen 0

Wolfsburgo 3 - Unión Berlín 1

Colonia 1 - St Pauli 1

Heidenheim 2 - Friburgo 1

Stuttgart 0 - Bayern Múnich 5

Domingo:

Hamburgo vs. Werder Bremen (8:30 a.m.)

Borussia Dortmund vs. Hoffenheim (10:30 a.m. juegos en hora de Costa Rica)