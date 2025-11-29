El ‘Batman’ que corre en el mundo por víctimas de una guerra estará en la Gran Maratón Costa Rica

Yoel Levy se viste de Batman para recordar a dos niños asesinados en el conflicto entre Israel y Hamás en octubre del 2023. Este domingo competirá en la Gran Maratón Costa Rica.

Este Batman no viaja por las calles en su Batimóvil buscando a los delincuentes en Ciudad Gótica; por el contrario, transita por las vías de todo el mundo en tenis, corriendo, aunque ambos tienen la misma misión: proteger y preservar la vida.

A diferencia del personaje creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger, cuyos padres murieron a manos de delincuentes, motivo por el cual el Hombre Murciélago juró venganza, el Batman corredor se disfraza en memoria de dos pequeños y su madre, fallecidos a causa del conflicto bélico entre Israel y Hamás.

El Batman atleta estará este domingo 30 de noviembre en la Gran Maratón San José, evento que arranca a las 5 a.m y, lejos de ser un personaje ficticio, es conocido como el “entrenador físico judío” en sus redes sociales.

Yoel Levy, residente en Manchester, Inglaterra, empezó a correr en su adolescencia para lidiar con el estrés y la dislexia, pero en la actualidad se viste como el Murciélago para recordar a Ariel y Kfir Bibas, dos niños secuestrados del kibutz Nir Oz junto con su madre, Shiri Bibas, por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Los tres fueron asesinados en Gaza, aunque su padre, Yarden Bibas, sobrevivió. “Ariel, de 4 años, adoraba al superhéroe y a menudo se disfrazaba de él”, expresó Levy al medio JNS News.

El entusiasta atleta conversó con La Nación a través de Content Lab Comunicación, donde habló de su visita a Costa Rica y sus motivaciones.

Yoel Levy, El Batman corredor,suma 12 competencias alrededor del mundo vestido como el Murciélago. (La Nación/Cortesía: Yoel Levy)

¿Cuántas carreras ha corrido desde que empezó a competir vestido de Batman? Copiado!

He corrido 12 carreras vestido de Batman desde que empecé. Cada vez que me pongo el traje no se trata solo de correr, sino de llevar una historia sobre mis hombros. Lo hago para recordar a la gente que nunca debemos olvidar y que, incluso en tiempos difíciles, aún podemos presentarnos y dar lo mejor de nosotros.

¿En 2025, en cuántos eventos ha participado? Copiado!

Este año ya he participado en cinco eventos: Toronto, Nueva York, Panamá, Costa Rica y, la próxima semana, Ciudad de México. Cada lugar es una oportunidad para educar a alguien nuevo sobre por qué corro y para representar a una familia y a un pueblo con dignidad.

Usted corrió a principios de mes en Nueva York, luego en Panamá y ahora en Costa Rica. ¿Cómo es su preparación? Copiado!

Sí, corrí en Nueva York a principios de mes, luego en Panamá apenas siete días después y ahora aquí en Costa Rica (lo hará en 21 kilómetros). Dos carreras en una semana son muy exigentes, pero cuando corres por algo que importa, encuentras una fuerza que no sabías que tenías.

¿Cómo es su preparación física para estar presente en tantos eventos? Copiado!

Mi preparación se basa en la consistencia. Entreno todos los días, enfocándome en la carrera, la fuerza y la recuperación. Cuido mi sueño y mi alimentación porque veo el estado físico como una forma de construir resiliencia, de modo que, cuando llegue el momento, pueda honrar la razón por la que corro.

¿Cuánto pesa su traje de Batman y cómo influye en el rendimiento en la carrera? Copiado!

El traje de Batman pesa alrededor de seis kilos y, con el calor, es muy difícil correr con él. Me hace más lento y dificulta la respiración, pero ese peso me recuerda la carga emocional que llevan las familias por las que corro. En esos momentos pienso en ellos y sigo adelante.

¿Son los niños los que más se sorprenden al verlo? Copiado!

Los niños siempre son los primeros en reaccionar. Sonríen, saludan y a menudo hacen preguntas, y ese es el momento que más me gusta. Si aunque sea un niño aprende una lección sobre bondad o valentía por lo que ve, entonces la carrera ya tiene un propósito.

¿Qué espera de la competencia en Costa Rica? Copiado!

Espero terminar sintiéndome fuerte y saludable. Pero, más importante aún, quiero que la comunidad costarricense se sienta reconocida. Es una de las comunidades judías más pequeñas del mundo y, si aunque sea una persona aprende su historia o se siente orgullosa de su identidad, entonces la carrera es un éxito.

¿Cuál es el mensaje que usted intenta transmitir a las personas que lo miran y que admiran lo que hace? Copiado!

El mensaje que intento compartir es que no necesitas ser el más rápido ni el más fuerte para hacer la diferencia. Solo necesitas preocuparte y actuar. Corro para honrar a los chicos Bibas y para recordar a la gente que, cuando algo importa, no te quedas en silencio: te presentas y sigues adelante.