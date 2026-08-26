El Barcelona mantiene su oferta por Julián Álvarez

Julian Álvarez ingresó de cambio en el partido del Atlético de Madrid ante el Villarreal el domingo pasado, por la Liga Española.

Barcelona, España. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró este miércoles que mantienen su interés por Julián Álvarez, confiando en poder llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid, que rechaza vender al jugador argentino.

“Es vox populi, parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto nosotros mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador”, afirmó Laporta en un vídeo difundido por el club catalán.

“Mantenemos nuestra propuesta, nuestra oferta al Atlético de Madrid y ojalá haya un entendimiento entre los dos clubes, entre todos nosotros”, añadió el presidente azulgrana.

Según la prensa local, el Barça podría haber ofrecido unos 100 millones de euros (115 millones de dólares) por Julián Álvarez.

Las declaraciones de Laporta llegan después de que, según la prensa española, el presidente azulgrana afirmara en una reunión con el técnico Hansi Flick y el director deportivo Deco que, en la búsqueda de un delantero centro, sería Julián o nadie.

“Creo que el presidente (Joan Laporta) ayer hizo una declaración clara y (el director deportivo) Deco y yo estamos totalmente de acuerdo”, afirmó Flick este miércoles en rueda de prensa, en aparente alusión a esa reunión.

“Nos gustaría entendernos con el Atlético”, añadió Laporta este miércoles, “para que si venden al jugador, que sea el Barça quien pueda adquirir los servicios de Julián Álvarez”.

Hasta ahora el Atlético rechaza vender al delantero argentino, al que el técnico Diego Simeone considera una pieza importante de su proyecto.