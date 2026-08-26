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El Barcelona mantiene su oferta por Julián Álvarez

Julián Álvarez sigue protagonizando la novela del inicio de la nueva temporada de la Liga Española

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Por AFP
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Julian Álvarez ingresó de cambio en el partido del Atlético de Madrid ante el Villarreal el pasado domingo, por la Liga Española.
Julian Álvarez ingresó de cambio en el partido del Atlético de Madrid ante el Villarreal el domingo pasado, por la Liga Española. (ALBERTO GARDIN/NurPhoto via AFP)







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