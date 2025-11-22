El Barcelona golea en su regreso al reconstruido Camp Nou

Después de dos años y medio de exilio por la profunda reconstrucción de su estadio, el FC Barcelona festejó el regreso al Camp Nou, que continúa en obras, con una victoria 4-0 sobre el Athletic de Bilbao en la jornada 13 de La Liga española.

El equipo azulgrana se pone además líder provisional de la clasificación con 31 puntos, los mismos que el Real Madrid, que el domingo visita al recién ascendido Elche.

Robert Lewandowski, Fermín López, y un doblete de Ferran Torres, le dieron la victoria al cuadro azulgrana.

Era una tarde de fiesta para la hinchada azulgrana, que en vez de acudir al estadio Olímpico de Montjuic como se había acostumbrado pudo emprender rumbo a su feudo histórico, el Camp Nou, que tuvo una reapertura parcial.

Ante poco más de 45.000 espectadores, los jugadores de Hansi Flick pudieron hacerse una ligera idea de lo que vivirán en el futuro, cuando el estadio esté totalmente terminado -se espera que para mediados de 2027- y tenga un aforo de 105.000 personas.

Lewandowski estrenó el marcador con un zurdazo ajustado a al primer poste que sorprendió al arquero visitante (1-0, min.5). El Athletic se estiró, amenazó con un disparo desviado de Nico Williams y ajustó la presión.

El 2-0 llegó en un contraataque servido por Lamine Yamal, quien encontró la carrera de Ferran, algo afortunado en la definición, que Unai Simón rozó sin éxito (2-0, min.45+3).

Reforzado por el resultado, el Barça entró mejor al segundo acto y Fermín López, solo ante la portería tras otro robo de Eric frente al área, marcó el 3-0 (min.48). Y la estocada definitiva llegó al filo de la hora de juego, con una dura entrada de Sancet sobre Fermín que el árbitro, a instancias del VAR, sancionó con tarjeta roja.

𝑇𝑜𝑡 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝 𝑒́𝑠 𝑢𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑚,

𝑠𝑜𝑚 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑙𝑎𝑢𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎 pic.twitter.com/ERPYEQK47a — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025

En los últimos minutos, con todo decidido, Flick decidió además dar entrada al atacante brasileño Raphinha, ovacionado en su regreso a la competición después de dos meses de baja.

Es el primer triunfo del Barcelona sin recibir goles desde setiembre.

Lamine, que se topó con Unai Simón poco después, sirvió la sentencia con un pase largo que Ferran Torres no desaprovechó en el mano a mano(4-0, min.90).

Fermín López marcó el tercer gol del Barcelona, apenas en el inicio del segundo tiempo. (MANAURE QUINTERO/AFP)

El partido de este sábado vino acompañado para los hinchas azulgranas por actuaciones musicales y un espectáculo de fuegos artificiales, para festejar este ansiado regreso al Camp Nou, que ha ido sufriendo varios retrasos en los últimos meses.

Después de este partido, los dos equipos afrontan en la nueva semana, juegos de la quinta jornada de la Liga de Campeones: el Barça visita el martes al Chelsea en Stamford Bridge mientras que el Athletic juega el mismo día también fuera de casa ante el Slavia de Praga.

En el primer partido del sábado, un tanto de penal de Iago Aspas (55′) dio la victoria al Celta de Vigo (10º) en el campo del Alavés (12º), lo que dio más tranquilidad a los gallegos tras su mal inicio de temporada.