El Barcelona golea en su regreso al reconstruido Camp Nou

El equipo azulgrana es líder provisional con 31 puntos, los mismos que el Real Madrid, que el domingo visita al Elche

Por AFP y Milton Montenegro

Después de dos años y medio de exilio por la profunda reconstrucción de su estadio, el FC Barcelona festejó el regreso al Camp Nou, que continúa en obras, con una victoria 4-0 sobre el Athletic de Bilbao en la jornada 13 de La Liga española.








