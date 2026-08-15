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El Atlético de Madrid ficha otra figura de la Selección de Argentina

A pocos días del inicio de la nueva Liga Española, el Atlético de Madrid sigue reforzándose

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Por AFP
Cristian Romero transporta la pelota durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el pasado 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
Cristian Romero transporta la pelota durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el pasado 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. (LARS BARON/Getty Images via AFP)







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