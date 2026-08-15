El Atlético de Madrid ficha otra figura de la Selección de Argentina

Cristian Romero transporta la pelota durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el pasado 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Madrid, España. El Atlético de Madrid fichó al defensa internacional argentino Cristian Romero, procedente del Tottenham inglés, en una operación que según la prensa deportiva asciende a 40 millones de euros (46 millones de dólares).

“El Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Cristian Gabriel ‘Cuti’ Romero, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031”, indicó este sábado en su web el equipo ‘colchonero’.

El internacional argentino, ganador del mundial de 2022 y perdedor contra España en la final del pasado 19 de julio en Estados Unidos, es el cuarto fichaje del Atlético este verano europeo, después de Alejandro Grimaldo, Kang-in Lee y Morten Hjulmand.

El jugador, de 28 años, se despidió el viernes del Tottenham después de cinco temporadas en el club londinense, donde fue capitán y disputó 156 partidos.

También fue una figura controvertida, ya que sufrió varias suspensiones.

“El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, por encima de todo, el cariño que recibí durante estos cinco años”, dijo el viernes en su despedida.

El Atlético ya cuenta con los seleccionados argentinos Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Julián Álvarez, aunque este último está tratando de salir rumbo al FC Barcelona.