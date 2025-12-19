Puro Deporte

El árbitro que dirigirá la final celebrará un día especial en el Morera Soto

El juego entre manudos y morados es el sábado a las 7 p.m.

Por Milton Montenegro

El Estadio Alejandro Morera Soto se convirtió en el centro de atención del fútbol nacional, y no es para menos: ahí se disputará la final de la segunda fase del Torneo de Apertura 2025.








Deportivo SaprissaAlajuelenseDavid Gómez
