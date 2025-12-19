El árbitro que dirigirá la final celebrará un día especial en el Morera Soto

El Estadio Alejandro Morera Soto se convirtió en el centro de atención del fútbol nacional, y no es para menos: ahí se disputará la final de la segunda fase del Torneo de Apertura 2025.

Incluso, el campeonato puede acabar en la gramilla de la “Catedral”, como le llaman los rojinegros a su estadio, si Alajuelense derrota a Saprissa. Si los manudos se imponen, la Liga levantará la copa número 31. Si son los morados los que triunfan, el torneo se alargará a dos partidos más, con los mismos protagonistas en la gran final.

Si de protagonistas se trata, no se puede dejar de lado a quien impartirá justicia: el árbitro del encuentro. La Comisión de Arbitraje definió que el compromiso estará a cargo de David Gómez.

David dirigió el primer clásico de la temporada en el Estadio Ricardo Saprissa, mismo que ganó Alajuelense 0-1.

David Gómez vivirá un día muy especial este sábado, no solo porque dirigirá su tercera final y su tercer clásico, sino también porque celebrará su cumpleaños.

Oriundo de Puntarenas, David Gómez ha destacado por sus buenas actuaciones como árbitro central. Por eso, Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, lo eligió para sacar adelante la tarea y estar a cargo de lo que podría ser el último encuentro del Apertura.

David Gómez dirigirá la final. El árbitro y sus asistentes, se concentrarán en el Proyecto Gol. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

David Gómez tendrá como asistentes a Danny Sojo y Osvaldo Luna, de quien se menciona que se retirará del arbitraje y que el partido del sábado en Alajuela podría ser su último compromiso. Pablo Camacho será el secretario arbitral y Carlos Fernández fungirá como quinto árbitro.

Recordemos que en juegos de este tipo, sobre todo en finales, se suelen utilizar cinco árbitros, algo que ya ha sucedido en el pasado. El cuarto árbitro es el sustituto del árbitro central, mientras que el quinto sustituiría a los asistentes en caso de ser necesario.

Steven Madrigal estará a cargo del VAR y Anthony Bravo será el asistente AVAR.