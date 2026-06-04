El anuncio de Nike para el Mundial 2026 es una locura: todos lo están viendo (video)

Simplemente es una producción cinematográfica a propósito del Mundial 2026, donde sobran las estrellas, los astros mundiales y todos lo está viendo.

Tome nota al reparto de alfombra roja: Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Vinicius, Alexia Putellas, Federico Valverde, Raúl Alonso Jiménez, Erling Haaland, Bruno Fernández, Tyler Adams, Estevao, Virgil Van Dijk, Endrick, Kerolin, Nico Williams, Cole Palmer y Jamal Musiala.

A ellos se unieron los exfutbolistas: Jorge Campos, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba y Eric Cantona.

Aquí el anuncio entero de Nike para el Mundial. Es una absoluta locura. Seguramente el mejor comercial de futbol de todos los tiempos. Vale cada segundo. pic.twitter.com/c4Od7I6Mmm — Martín del Palacio (@martindelp) June 4, 2026

Por si fuera poco, en la lista aparecen artistas y atletas de otros deportes invitados como: Kim Kardashian, Kanye West, Lebron James, Jason Suidekis (Ted Lasso), Young Miko, LISA, Clint 419 y Travis Scott.

Es el anuncio de Nike para la Copa del Mundo 2026, que forma parte de su campaña global “Rip the Script” (romper el guion).

“Rip the Script es el lema de Nike para que los amantes del futbol de todo el mundo dejen de lado las estrategias preestablecidas y adopten un fútbol ofensivo, creativo, instintivo y alegre, recordando que el juego alcanza su máximo potencial cuando los jugadores confían en su instinto", detalló Nike en su sitio web.

Cansados de los regaños, los futbolistas optan por tomar el balón y comenzar a regatear por todos los estudios e incluso irrumpiendo en otros sets de grabación para terminar con un tiro a gol.

En un momento del anuncio, Cristiano discute con la estrella del baloncesto estadounidense Lebron James, sobre quién debe protagonizar un guion titulado “GOAT’s Goodbay” (El adiós del mejor de todos tiempos). Ahí, ‘CR7′ se une al grupo de futbolistas que disputan el balón.

It was all going to plan until instincts took over…



Rip The Script pic.twitter.com/la43icZaAu — Nike (@Nike) June 4, 2026

Todo termina con una emocionante jugada fabricada donde Erling Haaland hace el remate final para mostrar la leyenda “Rip The Script” haciendo referencia a usar lo impredecible como aliado durante la próxima Copa del Mundo de la FIFA.