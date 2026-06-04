Puro Deporte

El anuncio de Nike para el Mundial 2026 es una locura: todos lo están viendo (video)

La marca de deportes se lució con su campaña previa al Mundial con sus caras más reconocibles a nivel internacional

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Por Milton Montenegro

Simplemente es una producción cinematográfica a propósito del Mundial 2026, donde sobran las estrellas, los astros mundiales y todos lo está viendo.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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