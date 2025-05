El adiós de una leyenda: Modrić deja el Real Madrid tras el Mundial de Clubes

Luka Modrić dejará el Real Madrid después del Mundial de Clubes que se jugará en Estados Unidos a partir del 18 de junio. Así lo anunció oficialmente el club en sus redes sociales este jueves.

El mediocampista croata cerrará su etapa como jugador del equipo blanco al finalizar esa competición internacional. El Madrid expresó su agradecimiento y cariño hacia quien considera una de las mayores leyendas en su historia y en el fútbol mundial.

Modrić llegó al Real Madrid en 2012. Desde entonces se convirtió en una pieza fundamental en uno de los ciclos más exitosos del club.

Durante sus 13 temporadas, obtuvo 28 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

El croata se encuentra entre los cinco futbolistas en la historia que han ganado 6 Copas de Europa. Además, con 28 trofeos, es el jugador con más títulos en los 123 años de existencia del club.

En el plano individual, Modrić ganó el Balón de Oro en 2018, junto con el premio The Best al Jugador de la FIFA y el reconocimiento como Jugador del Año de la UEFA. Fue incluido en 6 ocasiones en el Once Mundial de la FIFA FIFPro y designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League.

Disputó 590 partidos oficiales con el Real Madrid, en los que marcó 43 goles. También obtuvo 1 Balón de Oro y 1 Balón de Plata en el Mundial de Clubes.

Con la selección de Croacia, jugó 186 partidos y ostenta el récord de internacionalidades de su país. Recibió el Balón de Oro del Mundial Rusia 2018 y el Balón de Bronce en Catar 2022.

El presidente del club, Florentino Pérez, destacó que Modrić se mantendrá para siempre en el corazón del madridismo como un futbolista único que representó los valores del Real Madrid.

El club cerró el comunicado deseándole lo mejor a él y su familia en esta nueva etapa. Además, el estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje el sábado, durante el último partido de Liga del equipo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.