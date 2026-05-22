Puro Deporte

El abrazo de Óscar Ramírez en un momento frustrante que Santiago van der Putten jamás olvidará

Santiago van der Putten contó por primera vez cómo reaccionó cuando Liga Deportiva Alajuelense le dijo que no iría al Barcelona B

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Por Fanny Tayver Marín
30/08/2025/ juego entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el clásico nacional en la jornada 6 del torneo clausura 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John
Santiago van der Putten hizo uno de sus mejores partido con Liga Deportiva Alajuelense el 30 de agosto de 2025, en el clásico nacional. Y pasó luego de saber que no iría al Barcelona B. (JOHN DURAN/John Durán)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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