El abrazo de Óscar Ramírez en un momento frustrante que Santiago van der Putten jamás olvidará

Santiago van der Putten hizo uno de sus mejores partido con Liga Deportiva Alajuelense el 30 de agosto de 2025, en el clásico nacional. Y pasó luego de saber que no iría al Barcelona B.

Aquel momento en el que Liga Deportiva Alajuelense le dijo a Santiago van der Putten que no aceptaba la propuesta del Barcelona B para que él se fuera a ese equipo fue un balde de agua fría para el defensor.

Un momento cargado de frustración, en el que Óscar “Macho” Ramírez llegó a darle un abrazo que él jamás olvidará.

En los días previos vivió de todo un poco, porque jamás pensó que llamaría la atención de los azulgranas. Cuenta que cuando se enteró de lo que iba pasando, su primera reacción fue pensar que era mentira.

Creía que lo estaban vacilando y hasta usó un término más propio de su generación, porque lo veía como una “pura trama”.

Pero con el paso de las horas cayó en cuenta de que sí era verdad. Lo que lo hizo entrar en razón fue ver los papeles con el escudo del Barcelona, así como un correo electrónico. Sin embargo, la propuesta no era buena para Alajuelense y el club rojinegro la rechazó.

“Me dolió muchísimo, pero son situaciones y cosas que pasan, que se salen de mis manos, de mi control y estaba mi fortaleza mental de entender que lo que está en mi control es lo que puedo manejar, por lo que me puedo preocupar y lo que no, no”, afirmó Santiago van der Putten en el programa Camerino, a cargo de Wílmer López y del periodista Antonio Alfaro.

Óscar Ramírez sabía que Santiago van der Putten no la estaba pasando bien y el muchacho le respondió en cancha. (JOHN DURAN/John Durán)

La noticia que, era una desilusión muy grande en ese instante para el joven futbolista, pasó en el momento menos pensado, un viernes, en las vísperas del clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense, pactado para el sábado 30 de agosto de 2025 en Tibás.

“Que lo cuente Alexis Gamboa, que yo estaba con él en la concentración antes del clásico, el que jugamos de visita contra Saprissa, que ganamos 1-0 con gol de Anthony (Hernández), fue antes de ese partido que después del entrenamiento me dicen que no”, relató en el espacio que se transmite en el canal de Youtube ElPato&Toño.

Fue un impacto tan fuerte para él que dice que Alexis Gamboa es testigo de cómo estaba, porque pasó llorando en el hotel. En sus adentros se cuestionaba que cómo le pasaba eso, antes de un clásico y que no se sentía bien para jugar.

Dice que esa noche la pasó mal, muy triste, pero que al otro día cayó en cuenta de que tenía que seguir. Y que en el clásico de esa noche, iba a jugar para disfrutar, entendiendo por qué ama lo que hace.

“Me costó, me dolió muchísimo, pero tuve que seguir, porque el fútbol no espera. Entonces dije, si se abrió la (opción) del Barcelona (B), quién sabe que se pueda abrir otra cosa, que me están viendo”, destacó.

Pero a la vez, sabía bien que Alajuelense tenía razón. Él sueña que cuando llegue ese momento de salir del club, la Liga también gane en la transacción.

“Ya me habían recuperado de la primera cirugía cuando yo no era nadie, no digo que ahorita sea alguien, pero cuando no tenía un partido en Primera División y estaba en el Betis, no se sabía. Me trajeron aquí, me acuerparon, me dieron toda la recuperación y siento que le debo algo a la institución. Si voy a dar el paso, quiero dejar algo que sea beneficioso”, aseguró.

Pero eso no quita que el momento fuera difícil, experimentando todas las emociones habidas y por haber. Él mismo dice que fue una mezcla tremenda de enojo, de frustración, de tristeza, de miedo al rechazar eso.

Miedo de pensar si será que le volverá a salir una opción así, o si esa fue la única oportunidad. Lo define como pensamientos normales de cualquier persona, resumidos en que fue un poco de todo.

En ese clásico en que Alajuelense se dejó la victoria en la “Cueva” después de mucho tiempo de no sumar de tres en la casa del archirrival, Santiago van der Putten hizo una de las mejores presentaciones que se le han visto hasta ahora con la Liga.

“Después del partido, eso salió otra vez, me fue bien y ganamos y lloré después del partido. Me acuerdo de que el profesor Óscar (Ramírez) llegó y me abrazó; y mis compañeros también. Ellos entendían mi frustración y la montaña rusa de emociones durante la semana”, reveló.

Se quedó en la Liga y en ese semestre fue tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf y campeón nacional. Actualmente, el defensor se recupera de una lesión de ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y regresará a las canchas en 2027.

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