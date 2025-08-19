Puro Deporte

EE. UU. entrega a México al boxeador Julio César Chávez Jr, acusado de nexos con narcotráfico

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señala a Julio César Chávez Jr. como ‘un asociado al cartel de Sinaloa’

EscucharEscuchar
Por AFP
El boxeador Julio Cesar Chavez Jr., antes de la pelea ante Jake Paul en Anaheim, California, el pasado 28 de junio.
El boxeador Julio Cesar Chavez Jr., antes de la pelea ante Jake Paul en Anaheim, California, el pasado 28 de junio. (PATRICK T. FALLON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Julio César Chávez Jr.Cartel de Sinaloa
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.