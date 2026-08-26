Puro Deporte

Dupla costarricense defenderá liderato en el GT Challenge de las Américas en Barbados

Los pilotos Gustavo Ortega y Danny Formal están al frente la categoría GTS del campeonato latinoamericano de automovilismo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Gustavo Ortega Danny Formal Lamborghini Huracán GT3 EVO 2 Challenge de las Américas Cuarta fecha Barbados 26 de agosto del 2026 Fotografia: MC Comunicación
Los pilotos costarricenses Gustavo Ortega y Danny Formal, lideran la categoría GTS del GT Challenge de las Américas, a bordo de un Lamborghini Huracán GT3 EVO 2. (Fotografia: MC Comunicación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GT Challenge de las AméricasDanny Formal Gustavo Ortega
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.