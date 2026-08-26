Dupla costarricense defenderá liderato en el GT Challenge de las Américas en Barbados

Los pilotos costarricenses Gustavo Ortega y Danny Formal, lideran la categoría GTS del GT Challenge de las Américas, a bordo de un Lamborghini Huracán GT3 EVO 2.

La dupla de pilotos costarricenses Gustavo Ortega y Danny Formal defenderá su liderato en el GT Challenge de las Américas, en la categoría GTS, durante la cuarta fecha del campeonato, que se disputará en Barbados, en el autódromo Bushy Park.

La cita marcará el inicio de la segunda etapa de la temporada y tendrá especial importancia para Costa Rica, cuando Ortega y Formal, del equipo AP Racing, busquen mantener su supremacía en la carrera que se disputará este domingo 30 de agosto.

Gustavo Ortega y Danny Formal afrontarán la fecha de Barbados como líderes de GTS, con 69 puntos, seguidos por los panameños Solly Betesh y Luis Ramírez, con 55, y el guatemalteco Carlos Hernández, con 43.

A bordo de un Lamborghini Huracán GT3 EVO 2, Ortega y Formal buscarán ampliar su ventaja en una pista que, por primera vez, será sede del campeonato latinoamericano, según se indicó en un comunicado de MC Comunicación.

La llegada del GT Challenge de las Américas a Barbados tendrá, además, un formato especial. La clasificación se realizará el sábado 29 de agosto por la noche, mientras que el domingo se disputará la competencia, que estará dividida en dos heats de 30 minutos cada uno.

Costa Rica también tiene presencia en otras divisiones. En GTS Jr., Michael Solís ocupa actualmente la tercera posición, con 19 puntos, mientras que en GTS Light, Sergio Solís y Alejandro Muñiz se encuentran terceros, con 30 puntos. Gustavo Ortega Sr. suma ocho unidades en esta misma categoría.

En las restantes divisiones, Sebastián Guerra y Alejandro Huerta lideran GTS Jr. con 71 puntos; Ricardo Vera encabeza GTS Light con 53; Juan Diego Hernández y Tatiana Calderón están al frente de GTS Turbo con 27; y los dominicanos Alfredo Najri y Jimmy Llibre comandan Super V8 con 51 puntos.

A ellos se une el tico Zlatko Piskulich, quien tendrá por primera vez a su cargo el Lamborghini Super Trofeo de NACente Racing, compartiendo la conducción con el estadounidense Collin Lloyd en la GTS Light.

Por otra parte, el también piloto costarricense Diego Ardiles debutará en el GT Challenge de las Américas en la categoría GTS Light, a bordo del Lamborghini Super Trofeo #49 de AP Racing, compartiendo labores con el puertorriqueño Marcos Vento.

Al campeonato latinoamericano le restan las fechas del 4 de octubre, en el Autódromo Emerson Fittipaldi, en México, y la jornada final, con la realización de Las Tres Horas de Costa Rica en diciembre, en fecha por definir, en el Circuito StarCars.com del Parque Viva, donde se disputará la gran final de la temporada.

El reglamento del campeonato estipula que, al finalizar la temporada, cada equipo eliminará sus dos peores heats del cómputo de resultados. Esta condición mantiene abiertas las posibilidades en las diferentes categorías y aumenta la importancia de cada resultado en cada una de las fechas.