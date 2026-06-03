Puro Deporte

Campeón de Las Tres Horas de Costa Rica buscará el título latinoamericano de automovilismo

Piloto costarricense debutará este sábado en la segunda fecha del GT Challenge de las Américas en Panamá

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Por Juan Diego Villarreal
El piloto costarricense Danny Formal suma dos triunfos en Las Tres Horas de Costa Rica, al imponerse en las ediciones del 2023 y 2025.







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Danny FormalGT Challenge de las AméricasGustavo OrtegaAndré Solano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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