Campeón de Las Tres Horas de Costa Rica buscará el título latinoamericano de automovilismo

El piloto costarricense Danny Formal suma dos triunfos en Las Tres Horas de Costa Rica, al imponerse en las ediciones del 2023 y 2025.

El campeón de Las Tres Horas de Costa Rica, el costarricense Danny Formal, buscará el título del GT Challenge de las Américas Repsol al unirse a Gustavo Ortega para la segunda fecha del campeonato regional.

La competencia se disputará este sábado 6 de junio en el Autódromo Panamá, en el marco de la icónica carrera de los 500 Kilómetros de Panamá.

Danny, considerado uno de los pilotos más dominantes del continente en su categoría, demostró su talento con importantes triunfos, entre ellos el título de campeón mundial del Lamborghini Super Trofeo Pro en Misano y el campeonato del Lamborghini Super Trofeo North America Pro, donde acumuló múltiples victorias.

Formal, quien dominó Las Tres Horas de Costa Rica en 2023 y en 2025, hará dupla con el también tico Ortega en la categoría GTS, del campeonato latinoamericano, a bordo de un Lamborghini Huracán GT3 EVO 2.

Los 500 Kilómetros de Panamá tendrán la particularidad de disputarse bajo un formato nocturno al estilo europeo. La prueba constará de dos heats de 45 minutos cada uno, con parada obligatoria en pits y cambio obligatorio de neumáticos, lo que añadirá estrategia, emoción y espectáculo para los aficionados.

Será la primera vez que Formal compita desde el inicio del campeonato del GT Challenge de las Américas, por lo que puede optar por el campeonato. Su participación aportará aún más emoción y rivalidad a un certamen que reúne a los mejores pilotos de la región.

En las tres ediciones anteriores, Danny solo corrió en la última fecha como invitado, en Las Tres Horas de Costa Rica, ganando en dos ocasiones.

André Solano estrena bólido

Por otra parte, el también costarricense André Solano, junto al guatemalteco Juan Diego Hernández, estrenará el Mercedes-AMG GT3 del equipo Naccent Racing.

Por motivos logísticos, Solano y Hernández no pudieron competir con este potente vehículo en la primera fecha del campeonato, por lo que buscarán ponerlo a punto para la carrera de Panamá.

Al GT Challenge también se incorporará la reconocida piloto colombiana Tatiana Calderón, considerada una de las mujeres más importantes en la historia del automovilismo latinoamericano.

Calderón fue la primera mujer en ser nombrada piloto de reserva de un equipo de Fórmula 1. Además, ha competido en categorías de élite como la Fórmula 2, la Super Fórmula de Japón y la IndyCar, convirtiéndose en un referente mundial por abrir camino a nuevas generaciones de mujeres dentro del automovilismo profesional.

La colombiana ganó la categoría GTS Light del GT Challenge durante su participación en Las Tres Horas de Costa Rica, en diciembre de 2025.

Tatiana compartirá el volante con el piloto Carlos Hernández a bordo de un Lamborghini Huracán GT3 EVO. Este vehículo ostenta récords de pista en varios autódromos de Centroamérica y fue campeón absoluto en 2024, además de finalizar en el segundo lugar de Las Tres Horas de Costa Rica 2025.

Luego de las dos fechas en Panamá el campeonato continuará en Guyana el 13 de julio y posteriormente continuirá en República Dominicana, México y finalizará con Las Tres Horas en Costa Rica en el Parque Viva, en diciembre próximo.